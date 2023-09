Pourquoi Booba a dû stopper le défi d’un feat sur son dernier single

Le revers de la médaille du succès pour Booba ! Quelques jours après le lancement du concours pour le titre « Cocolia » qui était destiné à Didi B, le fondateur du 92i a annoncé la clôture de la boîte de réception dédiée au regret des participants, par la suite trois lauréats seront sélectionnés dans ce challenge.

Tout s’est déroulé à une vitesse fulgurante depuis le lancement de ce défi, poser un couplet sur un titre de Booba. Plus tôt la semaine dernière, le célèbre rappeur de 46 ans a lancé un challenge à sa communauté : créer un deuxième couplet pour son nouveau titre « À la fin ». L’objectif était de permettre à ses fans artistes d’ajouter leur voix au single, afin qu’il puisse ensuite choisir un gagnant parmi les propositions et le mettre en avant, sauf que le jeu a rapidement pris fin en raison de sa réussite fulgurante et impossible à gérer tout seul pour l’artiste.

Booba incapable de gérer l’incroyable engouement !

La chanson intitulée au début « À la fin » repris par Booba dans le refrain a été mis de côté au profit de « Cocolia », le même nom que la version de ce titre, avec uniquement le couplet de Didi B qui s’en est agacé. L’auteur d’Ultra a ensuite passé en revue les différentes versions qui affluent dans sa boîte de réception. Alors que le concours était initialement prévu pour durer au moins une semaine, B2O a finalement préféré y mettre fin après seulement cinq jours, en cause son taux de participation devenu quasiment ingérable à lui tout seul.

« Le concours Cocolia s’arrête » annonce Booba après reçu 5 371 mails en uniquement cinq jours de concours. « Nous avons dû recruter deux assistants. C’est une misère », explique B2O avant de révéler que dans deux semaines le résultat sera connu avec trois versions sélectionnées puis ajoutées sur les plateformes de streaming après mixage.