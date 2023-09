De Rohff à Lacrim, Damso et Booba, les 10 meilleures punchlines sur Mbappé

Ce n’est pas un secret, Kylian Mbappé est l’un des footballeurs préférés des rappeurs français qui ont cité le champion du monde 2018 dans les paroles de nombreux morceaux. Le buteur du Paris Saint-Germain a notamment inspiré Rohff à Lacrim, Damso ou encore Booba, découvrez un florilège des 10 meilleures punchlines sur le meilleur buteur de Ligue 1.

Mbappé est l’un des footballeurs les plus cités par les rappeurs !

L’année passée, Kylian Mbappé était proche de remporter sa deuxième Coupe du Monde, mais malheureusement pour la France, l’Argentine a gagné la finale au Qatar lors de la séance des tirs au but. L’attaquant parisien a tout de même réussi à terminer en tête du classement des buteurs de la compétition avec huit réalisations. Bien avant ce triomphe, l’ancien Monégasque a reçu plusieurs dédicaces des rappeurs depuis le début de sa carrière, ils ont fait des nombreuses références au natif de Bondy.

L’une des citations les plus connues en musique de Mbappé est sur le tube « Ramenez la coupe à la maison », de Vegedream dans lequel il nomme tous les champions du monde avec la phrase « Passement de jambe, crochet à gauche, à droite Kylian Mbappé Accélération, virgule, petit-pont, frappe Kylian Mbappé« .

Le nom de Kylian a commencé à apparaitre dans les titres de rap en 2017, « J’suis Neymar, j’suis Mbappe, j’suis Ronaldo, j’suis Messi, c’est pas fini, faut qu’j’avance sur le merch’« chante Vald dans le single « Sur un nouvel album ». « Talent précoce, né*ro, comme M’Bappé« rappe Siboy sur le morceau « Bordel », « Parigo comme M’Bappé« cite Mister You sur « Intocable » ou encore « On est des attaquants comme Mbappé« reprend Heuss sur « BX Land #1 » et « J’arrive comme Mbappé dans l’rap« chante Moha La Squale dans « Thug Life ». « J’suis CR7 avec la marge de progression d’Mbappé« rappe aussi Rohff dans son remix du tube « Mask Off » de Future.

Kool Shen, Rohff, Damso, Booba l’ont tous dédicacé

En 2018, Suprême NTM est de retour pour un morceau intitulé « Sur le drapeau » avec Sofiane extrait de la compilation « 93 Empire », « 9.3 c’est l’amour, la peine ; 9.3 c’est la haine, la paix. Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé« chante Kool Shen dans son couplet. « J’suis sur Paris, demandé comme Mbappé« lâche Maes dans « J’voulais » extrait de son opus « Pure ». Booba et Médine ont offert après le titre de champion du monde en Russie un single dédié à Mbappé avec « KYLL » (diminutif pour Kylian en faisant un jeu de mots avec tueur). « Y’avait des mères à ni*uer, vous auriez dû m’appeler Du nè*re, de l’Algérien font du Kylian Mbappé. Nombreux coups échangés, mais j’n’ai jamais baissé la garde. J’ai peut-être changé même si j’ai pas rasé la barbe« chante B2O puis dans le refrain en duo avec son compère, « Omar, le Khan, Massoud, Mekka, Luna, Mbappé Kylian, Alger, Dakar, c’est la Oummah« .

En 2020, Médine invite Pirate 182, Rémy, Oxmo Puccino, Larry et Koba LaD sur le titre « Grand Paris 2 » extrait de son projet « Grand Médine », « J’ai la pression du papa, Grand Paris comme Mbappé« chante le rappeur Pirate 182 dans son couplet. La même année, Damso présente « BXL ZOO » extrair de son album « QALF » en featuring avec Hamza dans lequel il chante, « J’te sers un zeu-di au hasard, dee-spe comme Mbappé« .

À découvrir aussi : De Gims à Rohff et Kaaris, les 20 meilleures punchlines sur Benzema