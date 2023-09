PNL : La raison pour laquelle Skyrock leur a refusé Planète Rap

Après ne pas être présenté au premier Planète Rap de la radio tout en ayant fait sensation en décorant le studio de la radio, voici pourquoi Skyrock a refusé un deuxième émission animée par Fred Musa à PNL !

Skyrock recale PNL !

Actuellement, les fans de QLF attendent un éventuel signe d’un retour de PNL qui se fait attendre. Au désespoir de public pour patienter, Fred Musa a dernièrement offert un retour en arrière sur ses anecdotes avec NOS et Ademo. L’animateur emblématique de l’émission Planète Rap a en effet révélé des détails de la participation des deux frères à une semaine de promotion sur Skyrock sans toutefois se présenter dans les locaux de la radio.

C’est en 2015 que PNL a surpris tout le monde avec le Planète Rap dédié à la sortie de l’album Le Monde Chico, un singe s’est présenté à la place des deux rappeurs pour une première émission sans la présence des artistes et le tout dans un décor très spécial réalisé pour cette occasion, une jungle. C’est en proposant ces critères précis et plutôt originaux que le duo a contribué à l’évolution du format de l’émission à travers les années. Comme le souligne Fred, le concept des décors a ensuite été repris à plusieurs reprises et l’est toujours aujourd’hui, pour de nombreux autres rappeurs dans la promotion de leurs projets.

La demande d’Ademo et NOS refusée !

Les révélations importantes de Fred Musa se situent cependant à la possibilité d’avoir un second Planète Rap lors de la parution de l’album Dans La Légende en 2016 qui ne s’est pas fait finalement. En effet, la radio a recalé la demande des deux rappeurs de produire une autre émission dans les conditions de la première. Dans son ouvrage intitulé « Ma Planète Rap », l’animateur confesse ainsi que Tarik et Nabil Andrieu ont eu l’intention d’organiser un Planète Rap pour marquer la sortie de leur second album. Cependant, cette requête a été déclinée.

En effet, malgré les idées de décors avancées par le duo, la radio s’est justifiée de ne pas souhaiter mettre en place une « redite ». Il est donc peu probable d’avoir à nouveau une semaine de l’émission consacrée à PNL.