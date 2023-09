Damso et Eva Queen, c’est fait

Même s’il prend actuellement une pause dans sa carrière, Damso fait encore parler et cette fois-ci c’est pour sa connexion avec Eva Queen. Après la récente annonce de la sortie d’une édition spéciale de l’album QALF avec un coffret de vinyles comprenant des titres inédits en live, une collaboration de Dems avec Eva va être dévoilée très prochainement.

Eva Queen s’offre Damso !

Eva Queen se prépare à faire son grand retour avec un nouveau morceau et se paye un invité de choix pour son prochain single, Damso. Suite à la fin de sa tournée promotionnelle de l’album QALF, le rappeur belge a décidé de prendre une pause jusqu’en 2025 et de se mettre en retrait de la scène musicale. À cette occasion, il s’est déconnecté de tous les réseaux sociaux et va voyager dans un camping-car pour profiter de la vie afin de réaliser son rêve.

Malgré cette décision, les fans de Damso peuvent se rassurer, il reste présent dans l’actualité avec la sortie de QALF Infinity ainsi que d’une collaboration pour le moins inattendue en compagnie d’Eva Queen. Depuis son projet Happiness paru fin 2021, elle n’a réalisé d’autre album et s’est fait discrète avec tout de même quelques collaborations aux côtés de Marwa Loud pour « Allô », Hatik sur « Ça suffira », Ronisia pour « Longue vie » en 2022 et plus récemment avec Kayna Samet sur « Une femme », la chanteuse de 22 ans s’apprête enfin à refaire parler avec le titre nommé « Seum » et dont Damso a été en charge de la réalisation artistique comme elle vient de le confirmer.

Le single sera disponible le 28 septembre. Avant sa parution, un premier visuel vient d’être révélé par Eva sur son compte Instagram, suivi par près de 2 millions de fans pour susciter l’attente du public.