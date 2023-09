Gradur : on connait les artistes du projet 100% Congo

« Ça va être carrément incroyable », Gradur lève le voile sur son projet 100% Congo et fait monter la pression en dévoilant les noms des premiers rappeurs présents sur cette compilation.

Depuis plus de quatre années, Gradur n’a sorti aucun projet. Le rappeur du 59 prépare enfin son retour avec une grosse compilation très attendue par les fans de rap français, une mixtape 100% congolaise dont il a donné des nouvelles ces derniers jours, la liste des artistes au casting impressionne. « Comme dit en 2019, et pour répondre à une grosse demande de la communauté une compilation 100% congolaise est en cours. Je travaille dessus depuis un bon moment, préparez-vous » avait révélé en 2019 le Sheguey et cela se concrétise enfin.

Que de belles surprises de la part de Gradur

Dernièrement, Gradur a déclaré à Konbini que cet album sortira avant la fin de l’année et comportera différents volumes, la parution du premier extrait ne devrait plus tarder. Cette semaine, l’artiste originaire de Roubaix a apporté des précisions sur ce projet en révélant des images des séances en studio, les présences des rappeurs SDM, Zed, Koba LaD, Guy2Bezbar, Leto et Rsko sont confirmées. Il a ensuite aussi validé les participations de Ninho, Niska et Tiakola.

« On va organiser un gros concert avec tous les artistes à Paris pour commencer. Ça va être tellement incroyable. J’ai hâte carrément. Pour la culture ça » a aussi annoncé Gradur sur l’organisation d’un concert à Paris pour cette mixtape, mais pour le moment aucune date de sortie n’est programmée. Le chanteur a aussi clarifié la situation sur la participation ou non d’Hamza, présent lors des séances en studio sur les images publiées via les réseaux, le rappeur belge a réfuté cette possibilité en réponse à la question à ce sujet de son compère.

🚨 GRADUR x SDM x ZED x KOBA LAD x GUY2BEZBAR x LETO x RSKO Les artistes étaient réuni en studio pour la compilation « 100% Congo » pic.twitter.com/iDeiJH7KoO — RAPLUME (@raplume) September 18, 2023