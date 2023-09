Maes a tenu parole en soutenant les victimes du séisme au Maroc

Séisme au Maroc : Solidarité de Maes envers le peuple marocain

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, le Maroc a été secoué par un séisme dévastateur. Selon l’Institut de géophysique américain (USGS), ce tremblement de terre a atteint une magnitude de 6,8 sur l’échelle de Richter. L’épicentre se situe au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat. Les conséquences sont tragiques, avec plus de 2 900 pertes humaines causées par cet événement déchirant et des nombreux ont réagi à cette tragédie comme Maes.

L’engagement des rappeurs envers le Maroc

Face à cette catastrophe, de nombreuses personnalités, notamment du monde de la musique, ont exprimé leur soutien et leur solidarité envers le peuple marocain. Parmi elles, Gims, résidant dans la région marocaine, a partagé des messages empreints d’émotion sur les réseaux sociaux. Cependant, Meugui n’est pas le seul artiste à avoir réagi. Des figures emblématiques du rap français telles que Gradur, Kalash Criminel, Hatik, Niska, L’Algerino, MHD, Rohff et Lacrim ont également pris la parole pour exprimer leur solidarité.

Parmi ces gestes d’entraide, celui de Maes se distingue particulièrement. Le rappeur originaire de Sevran a annoncé qu’il irait encore plus loin en offrant l’intégralité de son prochain cachet à une association venant en aide au peuple marocain. « Mon cachet sera reversé à une association d’aide pour le séisme qui a eu au Maroc. Que Dieu leur vienne en aide », a-t-il indiqué avant son showcase du 17 septembre au Festival Sila qui s’est déroulé au Parc Emile-Zola de la ville de Denain et il a en effet tenu parole. « Comme promis, le show de Denain a été reversé intégralement au Secours Islamique de France afin d’aider les victimes du séisme au Maroc. L’association aide en Libye, Palestine, Afrique, Asie… #FaitesUnDon » a relayé l’auteur d’Ultra dans une story pour informer avoir offert son dernier cachet à l’association secours islamique qui vient en aide aux victimes du séisme survenu au Maroc.

Une vague de soutien exemplaire

Ces initiatives démontrent l’extraordinaire solidarité qui unit le monde de la musique, et en particulier le rap français, envers le Maroc en ces moments difficiles. Chacun, à sa manière, contribue à soulager les souffrances et à soutenir la population marocaine dans sa résilience face à cette tragédie.

Le séisme au Maroc a suscité une réponse exemplaire de la part du rap français, illustrant ainsi la puissance de la solidarité dans les moments les plus sombres. Maes, par son geste généreux, incarne cette compassion et cette volonté d’aider le peuple marocain à se relever et à reconstruire.