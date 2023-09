Benzema taclé par Jordan Bardella sur sa tenue Saoudienne

Les commentaires critiques de Jordan Bardella sur la photo de Karim Benzema

Lors de son passage sur le plateau de BFM TV, Jordan Bardella a réagi à la récente image de Karim Benzema arborant la tenue traditionnelle en l’honneur de la fête nationale de l’Arabie saoudite. Cet événement a suscité une nouvelle vague de controverses.

Les soubresauts médiatiques contre KB9

Depuis quelques mois maintenant, Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour rejoindre les rangs d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. KB Nueve a réalisé des débuts très prometteurs au sein de son nouveau club, cumulant déjà trois buts et deux passes décisives en seulement six matchs.

Cependant, ces derniers jours, ce ne sont pas uniquement sa performance sur le terrain qui alimente les discussions médiatiques. Karim Benzema a dernièrement subi un revers judiciaire face au militant d’extrême droite Damien Rieu. Suite à ce verdict, le sportif a exprimé son intention de faire appel. Cette fois-ci, c’est sa photographie vêtue de la tenue traditionnelle saoudienne pour célébrer la fête nationale qui a attiré l’ire d’un autre homme politique. Jordan Bardella était présent sur le plateau de BFM TV ce dimanche. Interrogé à ce sujet, le président du Rassemblement National n’a pas mâché ses mots envers le Ballon D’Or, affirmant : « Au moins, il est cohérent. Il veut un mode de vie islamste. Il est parti en Arabie saoudite. Si tous ceux qui veulent des modes de vis islamistes, partaient dans des pays islamistes, peut-être que la France se porterait mieux (…) Je pense qu’il est un compagnon de route de l’idéologie islamiste ».

Un soutien affiché pour Benzema

Face à cette polémique, de nombreux internautes ont pris la défense de Karim Benzema. Ils soulignent notamment que Neymar a, lui aussi, été aperçu en tenue traditionnelle sur les réseaux sociaux la semaine précédente, sans susciter autant de réactions. Ainsi, l’expression de la culture et des traditions demeure un sujet brûlant dans le monde du sport professionnel, laissant place à des débats houleux et des réactions variées de la part du public et des personnalités politiques.

« Ce dernier n’a sans doute pas compris que c’est une coutume et il n’a pas vu ou pas voulu voir que des stars comme Neymar ou Cristiano Ronaldo avaient exactement fait la même chose », « Donc Ronaldo et Neymar aussi ? Lâchez Benzema mdrrr, vous aimez sa veste », « Ils sont tous habillés pour la fête, pourquoi tomber sur benzema », « Encore une dinguerie pour rien, les autres joueurs stars ont fait pareil » peut-on découvrir dans les réactions pour défendre Benzema en mettant en avant le fait que Ronaldo et Neymar évoluant également en Arabie Saoudite ont fait pareil et que cela n’a pas fait polémique.