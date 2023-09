Ce célèbre chanteur fait une appariation improbable au concert de Werenoi

Après la sortie surprise du projet « Telegram 2« , Werenoi était en concert au Zénith de Paris et a réservé une grosse surprise au public en invitant Pascal Obispo à le rejoindre sur scène.

Le nouvel EP de 8 titres « Telegram 2 » de Werenoi a réalisé un bon démarrage sur les plateformes de streaming avec 1,99 million de streams en 24 heures sur Spotify France et le single « Magot » avec SCH est entré dans le Top 50 des titres les plus écoutés avec près d’un million d’écoutes en trois jours. Ce samedi 23 septembre, le rappeur parisien a également retrouvé son public pour son premier Zénith de Paris qu’il a réussi à remplir après avoir cumulé plus de 250 000 ventes d’albums depuis le début de sa carrière.

Pascal Obispo et Werenoi, c’est validé !

Lors de cette soirée, Werenoi a invité des nombreux rappeurs comme Ninho, Maes, Lacrim ou encore Kalash Criminel et a surpris les spectateurs avec l’apparition à ses côtés de Pascal Obispo pour interpréter en duo le morceau « Chemin d’or », le chanteur a accompagné le rappeur au piano. Les deux artistes ont ensuite immortalisé cette rencontre avec le trophée de la certification de single d’or pour ce titre cité précédemment.

« Merci à toi Werenoi pour ce moment partagé. Et merci à Sean Obispo et Milane Meritte d’avoir rendu ça incroyablement possible. C’était carré » a commenté Pascal Obispo dans une story après le concert pour remercier Werenoi en relayant les images de son passage sur scène au concert du rappeur.

🚨WERENOI X PASCAL OBISPO Werenoi a ramené Obispo à son zénith pour une prestation live de « Chemin d’or » ! pic.twitter.com/XwgyjqJnEI — Kultur (@Kulturlesite_) September 23, 2023

Werenoi a remis un single d’or de « Chemin d’or » à Pascal Obispo ! 📀🤝 La connexion improbable pic.twitter.com/XXhxdN6LYO — Kultur (@Kulturlesite_) September 24, 2023

L’entrée de WERENOI…

Cet homme a du charisme faut le reconnaître❗️ pic.twitter.com/JcrS8PPjZO — Rapunchline (@rapunchline) September 23, 2023