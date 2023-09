Didi B proche de rejoindre le label de Jay-Z

« On est jamais à l’abri d’une bonne nouvelle. Roc Nation Briant Biggs » vient d’annoncer Didi B qui semble avoir rapidement rebondi après son conflit avec son label actuel, le 92i Africa, suite à des désaccords artistiques avec Booba et une embrouille avec ce dernier ayant éclaté ces derniers mois.

Didi B, le talentueux rappeur ivoirien, se retrouve au centre de l’attention médiatique, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. Une tension palpable s’est installée entre lui et Booba, le boss du label 92i, qui l’avait pourtant signé. Les relations se sont envenimées au point que cette affaire paraît prendre une tournure judiciaire.

Le coup de génie de Didi B suite à son conflit avec le 92i

Alors que le bras de fer pour le titre « Cocolia » est encore loin d’être terminé, Didi B est en passe de tourner la page. Les rumeurs vont bon train sur sa possible intégration dans une grande maison de disques depuis quelques jours pour oublier son différend avec le 92i. Il s’agit ni plus ni moins de Roc Nation, fondée par le célèbre Jay-Z sur lequel est signé des nombreux artistes de renoms tels que J. Cole, Big Sean, Rihanna, Kanye West, Rita Ora ou encofre DJ Khaled et T.I.

De passage aux États-Unis, il semble que cette escapade de Didi B ne soit pas uniquement dédiée à la promotion de ses morceaux, le rappeur Ivoirien pourrait bien être en passe de rejoindre l’écurie Roc Nation de Jay-Z. C’est d’ailleurs lui-même en personne qui laisse entendre cette possibilité à travers une publication Instagram des plus révélatrices dans laquelle il a publié une photo devant le siège de Roc Nation à New York, en compagnie de Briant Biggs, l’un des directeurs stratégiques du label discographique américain. La légende de ce cliché laisse entrevoir l’arrivée imminente d’une bonne nouvelle pour la suite de sa carrière.

Cette publication ne laisse que peu de place au doute : Didi B va très probablement signer avec le label américain et cette information ne devrait pas manquer de susciter la réaction de Booba avec qui il va régler des comptes devants les tribunaux. Cela représentera un coup de maître de la part du leader du groupe Kiff No Beat,