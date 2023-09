Booba détruit les gouts musicaux de Kylian Mbappé

Analyse de la Playlist de Kylian Mbappé : Booba partage son avis très tranché !

Grosse divergence musicale de Booba sur la sélection musicale de Mbappé qui n’est pas à son gout et le fait clairement savoir à l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain.

Le célèbre rappeur Booba semble avoir quelques réserves quant à la playlist musicale du capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé. Sur son compte Instagram, le Duc a révélé les douze titres qui font partie des préférences musicales du numéro 7. Cependant, il a également saisi l’occasion pour exprimer son opinion.

B2O émet un jugement critique sur la playlist du joueur

Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, a partagé son avis en écrivant : « Pour ça, y sert à rien ». En outre, le roi du rap ne parait pas être particulièrement enthousiaste à l’égard d’artistes tels qu’Aya Nakamura, Franglish, Tiakola, Singuila et Tayc. Ainsi, il ne se contente pas de critiquer les choix musicaux de la star du football, mais il remet également en question ses performances sportives. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Booba adresse des remarques à l’égard du joueur de football.

« Mbappé dévoile sa playlist pour voyager » décrit la première story de Kopp avant d’afficher les différents morceaux de playlist, « Sucette » d’Aya Nakamura feat Niska, « Dodo » et « Aloviou » de Tayc, « T parler » ainsi que « My Salsa » et « Est/Ouest » de Franglish, « Rossignol » et « C’est trop » de Singuila, « Gasolina » ou encore « Meuda » et « Meridian » » de Tiakola.

Booba et Mbappé : Une passion partagée pour le Rap, mais divergente sur les artistes !

Il est intéressant de constater qu’aucun titre de Booba ne figure dans la playlist de Kylian Mbappé. En effet, malgré les critiques et les railleries dont il a fait l’objet de la part du Duc, le joueur de football n’a pas l’intention de faire de la légende du rap français son ami proche.

Néanmoins, il est indéniable que Mbappé est un grand admirateur de Tiakola, le jeune rappeur de 23 ans. À plusieurs reprises, des vidéos l’ont montré en train de chanter et de se laisser emporter par les rythmes de l’artiste, notamment sur son célèbre morceau « Gasolina ».

