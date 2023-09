Ciryl Gane ne mâche pas ses mots pour juger Francis Ngannou vs Tyson Fury

Pronostic : Ciryl Gane exprime son soutien à Francis Ngannou face à Tyson Fury

À un mois du combat très attendu entre Francis Ngannou et Tyson Fury en boxe anglaise, l’engouement des fans est palpable. Malgré l’écart d’expérience entre les deux combattants, ce duel promet d’être mémorable. C’est avec un intérêt particulier que Ciryl Gane, ancien adversaire du Camerounais à l’UFC, suivra les premiers pas de ce dernier dans le Noble Art. Il a d’ailleurs déjà partagé son pronostic sur l’issue de ce combat.

Une amitié forgée dans l’arène : Gane et Ngannou

Ayant partagé les entraînements au MMA Factory, Ciryl Gane et Francis Ngannou entretiennent une relation privilégiée. C’est donc tout naturellement que le « Bon Gamin » a tenu à afficher son soutien à son camarade d’entraînement lorsque interrogé par Ariel Helwani dans l’émission MMA Hour. « Sur le papier, je vais dire Tyson Fury. Mais tout le monde connaît la puissance de Francis, et tout est possible pendant un combat, donc on ne sait jamais. Mais pour ce combat, je vais être derrière Francis, (…) pour créer la surprise. », a déclaré le combattant français de MMA.

« Tout est possible. Vous voyez, Mayweather contre Conor, McGregor s’en est très bien sorti. Il a très bien fait. On ne sait jamais », précise Ciryl Gane avant de poursuivre, « Je ne sais pas combien de temps, il s’est entraîné pour ce combat, je parle de Francis, mais il peut surprendre les gens, et c’était son rêve quand il a commencé. Lorsqu’il est arrivé en France, son rêve était d’être boxeur et non combattant de MMA. Alors peut-être ? On ne sait jamais« .

Un camp d’entraînement intensif pour le camerounais avec Mike Tyson

Francis Ngannou ne ménage pas ses efforts pour ce combat. Actuellement aux côtés de Mike Tyson, il peaufine sa stratégie afin d’être au sommet de sa forme le jour-J. La surprise est dans l’air et Ngannou est déterminé à faire vaciller le « Gypsy King », invaincu en boxe et qui a déjà résisté aux assauts d’un puncheur redoutable tel que Deontay Wilder.

L’attente est à son comble pour ce duel qui marquera l’histoire de la boxe anglaise. Avec le soutien affirmé de Ciryl Gane, Francis Ngannou se prépare à relever ce défi de taille. Rendez-vous le jour-J pour découvrir l’issue de ce combat qui s’annonce d’ores et déjà épique.