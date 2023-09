Jul : l’incroyable remix de Bande Organisée pour le Pape

13’Enraciné : Une ode Chrétienne sur les rythmes de JuL

Bande Organisée, la chanson la plus streamée de l’histoire en France et tube de l’été de 2020 s’offre un nouveau remix pour le moins improbable qui risque de surprendre Jul. Le morceau a inspiré des jeunes rappeurs catholiques pour faire une reprise de titre du collectif 13’Or à l’occasion de la venue du Pape le week-end dernier au stade Vélodrome à Marseille.

À l’occasion de la visite du Pape à Marseille, le collectif La Bonne Mère Production, composé de jeunes rappeurs catholiques, partage sur les plateformes sociales leur interprétation de « Bande Organisée » du célèbre rappeur JuL pour célébrer leur foi.

Une célébration de la Foi à travers le Rap Marseillais

Il y a une quinzaine de jours, le collectif marseillais de jeunes artistes, La Bonne Mère Production, a mis en ligne sur YouTube leur titre intitulé « 13’Enraciné ». Une production sur l’instru entraînante de « Bande Organisée » de JuL avec Naps, SCH, Kofs, Elams, Soso Maness, Solda et Houari. Dans ce remix inattendu, les jeunes artistes expriment avec ferveur leur bonheur d’être chrétiens. Ils proclament dans le refrain : « Une fois que tes baptisé, personne ne peut te déraciner, Jésus-Christ est ressuscité, pour l’Amour, on va tout donner ! ».

Présents lors du Congrès Mission les 23 et 24 septembre à Marseille, en parallèle de la clôture des Rencontres Méditerranéennes et de la visite du Saint-Père, ces jeunes chanteurs aspirent également à encourager l’évangélisation et la louange. Ce n’est pas la première fois que le Pape inspire les jeunes rappeurs catholiques. Lors des Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne, le single « Tout le Pays », une réinterprétation de « Pompeï » par des jeunes artistes, dont le rappeur Gab, a connu un succès retentissant auprès des jeunes pèlerins.

Ce tube de JuL a marqué l’histoire de la musique !

Depuis 2020, le hit du rappeur marseillais extrait de la compilation « 13’Organisé » est toujours une source d’inspiration et n’a cessé d’être parodié, « Merci à Sch, Kofs, Jul, Naps, Soso maness, Elams, Solda et Houari du collectif 13’Organisé pour leur flow et énergie de fou : on est fans ! À toutes les personnes qui ont soutenu l’écriture de cette reprise avec enthousiasme et à l’Esprit d’Amour qui envoie du lourd. », ont commenté en description de la vidéo les auteurs de cette reprise que Jul devrait apprécier alors que le clip original vient de dépasser les 480 000 millions de visionnages sur Youtube, un record pour un clip de rap français.