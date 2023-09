Comment Cédric Doumbé peut battre Francis Ngannou

MMA : Cédric Doumbé et ses chances face à Francis Ngannou

Cédric Doumbé, célèbre combattant de MMA âgé de trente-et-un ans, se prépare à se battre avec Jordan Zebo ce 30 septembre à l’occasion du PFL à Paris. À quelques jours seulement de l’événement tant attendu, l’ancien champion de kick-boxing sur un combat a abordé les perspectives d’un combat face à Francis Ngannou.

Lors d’une récente interview accordée à CNEWS, « The Best » a partagé ses réflexions concernant un potentiel affrontement contre Francis Ngannou. Interrogé sur d’éventuelles appréhensions envers n’importe quel adversaire et un combattant qu’il craint, Doumbé a affirmé qu’il n’avait pas peur de relever un défi. « Si tu me dis : « Est-ce que j’éteins Francis ? » Ah non frère, il est trop lourd. Si j’étais poids lourds, j’éteindrais Francis évidemment. Mais ceux qui sont dans ma catégorie qui peuvent prétendre se retrouver en face de moi, ça, c’est sûr » déclare tout d’abord Cédric sur ses réflexions à propos d’une possible confrontation contre l’ex-champion de l’UFC.

« J’éteindrais Francis évidemment… »

« Même Francis, si je me retrouve dans la cage contre lui, je me dirais pas que c’est mort. Alors, imagine les autres. Non, j’ai très peu de chances de gagner, oui, mais je ne prendrais pas de KO, ça, c’est sûr », poursuit Cédric Doumbé sur les perspectives d’un face-à-face avec « The Predator » et évaluer ses chances dans la cage afin de prendre le dessus.

« Je suis confiant… Tu cours dans la cage ! Non mais si je visualise le combat contre Francis, ce serait hyper dur, mais je pense que je gagne aux points… parce qu’il ne me toucherait pas. Je n’irais pas à la bagarre avec lui évidemment et voilà » a ensuite terminé Cédric Doumbé en s’exprimant sur le sujet d’un éventuel combat contre le camerounais ainsi que sur l’issue de cette rencontre, en livrant sa vision sur la façon dont il procéderait pour le vaincre. En attendant une réaction de ce dernier, le combattant français va devoir en découdre ce week-end avec Jordan Zebo et n’aura pas le droit à l’erreur après avoir assuré à plusieurs reprises le mettre KO ou encore déploré que celui-ci n’a pas le niveau pour rivaliser contre lui.

