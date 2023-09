MHD raconte sa version du drame lors de son procès

Le rappeur clame son innocence !

Le procès de MHD a eu lieu au courant de ce mois de septembre, mettant en lumière une affaire datant de 2018. Cette année-là, un jeune homme de 23 ans nommé Loïc K. a perdu la vie lors d’une rixe ayant éclaté dans les rues de Paris. Le chanteur est suspecté d’avoir été impliqué dans ce drame, des caméras de surveillance ayant capturé des images le mettant en scène. De surcroît, le véhicule présent sur les lieux était enregistré au nom de l’artiste. Dans cette affaire, MHD a été condamné à douze ans de réclusion criminelle, mais il conteste toujours les accusations à son encontre.

Depuis le début du dossier, le procès de MHD suscite de vives discussions. Malheureusement, la sentence a été rendue et le prince de l’afro trap a été reconnu coupable des faits et voici sa version des événements exposés par le rappeur français lors de sa prise de parole au tribunal. Il y a peu de temps, les déclarations de l’artiste lors de son procès ont en effet été révélées. Au cours de l’audience, il a persisté à affirmer son innocence, assurant qu’il n’était pas sur les lieux au moment de l’incident.

Les charges qui pèsent sur le rappeur

« J’ai passé la soirée au bowling, puis je suis rentré à la cité des Chaufourniers dans une Smart avec un ami. Pendant ce temps, cinq autres personnes sont revenues à la cité dans ma Mercedes, que j’ai l’habitude de prêter. Trois d’entre elles sont ici, devant vous, aujourd’hui. Les deux autres, Moha et Besbar, n’ont pas pu être identifiés par les enquêteurs. », décrit MHD. « Après être revenu à la cité, j’ai discuté un peu avec des gens là-bas avant de monter chez moi. À un moment donné, j’ai remarqué par la fenêtre de la chambre de ma petite sœur qu’il y avait un attroupement autour de l’impasse où ma Mercedes était garée. Quand j’ai mis ma tête par la fenêtre, la Mercedes avait disparu. », a-t-il ajouté.

« Mes téléphones étaient dans la voiture. J’ai essayé d’appeler mes téléphones via Snapchat en utilisant le téléphone de ma sœur pour savoir où était la voiture, mais je n’ai pas réussi à les localiser. Alors, je suis descendu et j’ai attendu que la voiture revienne. Finalement, une personne m’a rendu mes téléphones. », précise MHD. Le chanteur de rap a choisi de ne pas évoquer les individus liés à cette affaire. Lorsque la juge lui a demandé pourquoi il restait silencieux, ce dernier a répondu : « Tout au long du dossier, vous savez très bien ce que les gens peuvent encourir… (souffle) Il y a eu des menaces de représailles évoquées lors des précédentes audiences, et je ne veux pas mettre de mots sur ça pour le moment ».