2Pac : C’est désormais officiel, un suspect a été arrêté pour son meurtre

Plus de 27 ans après l’assassinat de Tupac Shakur, Keefe D a été arrêté et accusé aujourd’hui du meurtre du rappeur américain. C’est la première fois depuis le début de l’enquête lancée en septembre 1996 qu’un suspect est arrêté et inculpé par la police pour avoir commandité la mort de 2Pac à Las Vegas.

Nous vous en parlions à la fin du mois d’aout et l’information vient tout juste de se confirmer. Des sources proches de l’affaire avaient révélé que les enquêteurs vont mettre en accusation Keefe D pour le meurtre de 2Pac le 13 septembre 1996 à Las Vegas, le suspect avait même menacé de tout balancer sur les autres personnes impliquées dans cette tuerie en affirmant ne pas être le seul à tomber dans ce dossier.

Keefe D arrêté pour la mort de 2Pac !

Ce vendredi 29 septembre, la police a enfin procédé à l’arrestation de l’homme soupçonné d’être à l’origine de la fusillade ayant causé la mort du rappeur légendaire, Tupac en 1996. Keffe D est accusé d’avoir « ordonné la mort » de 2Pac et le procureur a annoncé qu’un grand jury va être mis en place afin de juger cette affaire. Le suspect est la cible de la justice depuis plusieurs mois, une perquisition avait notamment été menée au domicile de sa compagne cet été et dans ses mémoires parus il y a 4 ans, l’ancien membre du gang des Crips s’était confié sur ce meurtre en révélant avoir été présent dans le véhicule dans lequel se trouvait l’auteur de coups de feu au moment de l’assassinat du rappeur.

Rappel des faits : Le 7 septembre 1996, Tupac Amaru Shakur a été la cible de plusieurs tirs alors qu’il était au volant de sa voiture, arrêté à un feu rouge à Las Vegas. Six jours plus tard, le célèbre rappeur a été prononcé décédé à l’University Medical Center, à l’âge de 25 ans. Bien que l’artiste aurait fêté son 52ème anniversaire le 16 juin dernier, l’énigme autour de l’identité de son assassin demeure un mystère. Des théories les plus farfelues circulent toujours concernant sa disparition, ainsi que celle de Biggie, tué quelques mois après son rival. L’enquête sur l’assassinat de Tupac semble enfin se concrétiser.