Aya Nakamura accusée de snober Usher, elle répond sur leur échange privé

Aya Nakamura et Usher à la Fashion Week : Ce qui s’est réellement passé !

Aya Nakamura, la nouvelle ambassadrice mondiale de la collection Lancôme x Louvre, a captivé l’attention lors de la Fashion Week. Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles elle aurait ignoré Usher lors d’une soirée. La chanteuse sort du silence sur ses réseaux pour mettre les choses au clair.

En janvier dernier, Aya Nakamura a marqué son retour avec son album DNK, désormais certifié single de platine. Ce projet compte plusieurs collaborations notables, notamment avec SDM, Tiakola, Myke Towers et Kim. L’opus a connu un succès commercial retentissant, en plus de cette réussite, la jeune artiste a annoncé une tournée en Europe et à travers plusieurs villes de France, dont un concert événement à l’AccorHotel Arena de Paris Bercy où elle a assuré le show pendant trois soirées consécutives. Suite à une série de festivals durant l’été, la talentueuse chanteuse a comblé ses fans en dévoilant trois singles inédits qui se sont ajoutés à une réédition de son album : « Comeback », « Chérie » et « Bisous » mais c’est pour une toute autre raison qu’elle a fait l’actualité cette semaine.

L’énigme de la Fashion Week réolue !

Le mercredi 27 septembre, Aya Nakamura était de passage à des défilés de la Fashion Week de Paris. Cependant, des images ont suscité l’interrogation des internautes. En effet, de nombreuses célébrités françaises et internationales étaient présentes à cet événement prestigieux, parmi elles, Usher se trouvait au premier rang, aux côtés de l’interprète de DjaDja lors du défilé de la marque Marni, une maison de mode italienne. Dans une vidéo partagée sur les réseaux, on peut découvrir le chanteur américain lui murmurer quelque chose à l’oreille. Malgré cela, certains estiment qu’elle n’a pas réagi, lui reprochant de l’avoir snobée. Face aux spéculations, Aya a pris la parole sur son profil X afin de clarifier les dessous de leur échange.

« Il m’a juste dit que je sentais trop bon et c’est vrai… personne à snober personne« a-t-elle répondu à tweet d’un internaute ayant déclaré « Aya Nakamura auprès d’Usher, Erykah Badu, Quavo au défilé Marni pour la Fashion Week de Paris« . Une mise au point qui a le mérite d’être très claire et de mettre fin aux rumeurs alors que la chanteuse française vient aussi de devenir l’égérie de la prestigieuse marque Lancôme dont elle vient de présenter la nouvelle collection dans le cadre d’une collaboration pour le musée de Louvre.