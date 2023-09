Rohff recale sèchement Jack Lang ey explique pourquoi

Rohff : Un artiste engagé qui ne mâche pas ses mots !

Rohff est un artiste qui se distingue par sa franchise sans équivoque. En effet, le rappeur originaire de Vitry n’hésite jamais à exprimer publiquement ses opinions, quelles qu’elles soient. Cette caractéristique fait de lui un personnage authentique et sincère, ce qui lui vaut une grande admiration de la part de ses fans.

L’ex-ministre de la Culture, Jack Lang a adressé une invitation à Housni suite à sa prise de position de la mort du jeune Nahel en soutenant les proches du jeune homme abattu par un policier. Cependant, il a répondu de manière catégorique en déclinant poliment cette proposition. Cette décision ne surprend guère ceux qui connaissent l’engagement inébranlable de Rohff envers ses convictions.

« Monsieur Jack Lang a lu l’entretien de Rohff dans le Libération des 1er et 2 juillet dernier suite à la mort de Nahel. Il a trouvé ce texte excellent et très juste. » décrit le message reçu par l’artiste du 94 avant de proposer une rencontre, « Pourrions-nous envisager une rencontre en Rohff et monsieur Jack Lang à l’Institut du monde arabe ? Si oui, je suis à votre disposition pour l’organiser. ».

Nous n’avons pas les mêmes valeurs !

« Non merci. Nous n’avons pas les mêmes valeurs Mr C’est pas les Flammes ici » a réagi Rohff à ce message envoyé par le community manager de Jack Lang sur Instagram en faisant référence à la cérémonie des Flammes a suscité de vives réactions dans le milieu urbain en France au mois de mai dernier concernant le choix de convier Jack Lang à cet événement visait à récompenser les acteurs majeurs de la scène urbaine en France. La présence de l’ancien ministre à cette soirée avait déclenché une vague de critiques en raison des accusations de pédophilie à son encontre.