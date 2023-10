Maes a-t-il fait fuiter un feat entre Damso et Werenoi ?

La drôle de réaction de Maes qui parle d’un featuring entre Damso et Werenoi intrigue ! L’auteur d’Omerta, s’est-il, réellement trompé ou a-t-il fait fuiter une collaboration inédite entre les deux rappeurs francophones qui n’est pas encore sortie, les fans s’interrogent et aucun d’eux n’a réagi.

Avec son projet surprise « Telegram 2« , Werenoi score 11 509 équivalent ventes en première semaine d’exploitation de son nouvel EP, dans les détails, il a réalisé 1 638 ventes en physiques, 25 ventes en téléchargement et enfin 9 846 en streaming. Dans ce projet de 8 titres, l’artiste originaire de Montreuil n’a convié qu’un seul rappeur pour un featuring sur le single « Magot » en compagnie de SCH, un morceau produit par 2K et Gancho que le duo a clippé avec 2 millions de visionnages pour la vidéo en neuf jours et près de 3 millions de streams sur Spotify. Invité au Zénith de Paris de son compère, Maes a livré son avis sur cet opus en tenant d’étonnants propos.

En effet, dans le cadre de la promotion de cet EP, Werenoi a invité Maes dans l’émission Planète Rap et ce dernier a répondu aux questions de Fred Musa, questionné au sujet de ce nouveau projet et le featuring qu’il souhaite voir interpréter sur la scène du Zénith, à la surprise générale, l’ancien membre du label LDS a répondu la connexion entre son acolyte et Damso sauf que cette collaboration n’existe pas pour le moment et ne figure pas sur « Telegram 2 ». « Ouais Fred, je crois que mon morceau préféré, c’est celui fait avec Damso« a-t-il déclaré devant l’animateur mort de rire alors que Werenoi a dévisagé son ami choqué par sa réponse avant de s’en amuser. La séquence a fait le buzz sur les réseaux et a suscité des nombreuses réactions des fans qui espèrent désormais que ce featuring va se réaliser.