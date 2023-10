Booba fait sensation à la Fashion Week, voici qui est la femme à ses côtés

Qui est la femme avec Booba au défilé Casablanca ?

Booba l’a annoncé depuis quelques jours, il est de retour en France et de passage en région parisienne. À cette occasion, l’interprète de Ratpi World n’a pas révélé la raison de ce séjour, mais en a profité pour défier Maes dans une confrontation physique, car ce dernier se trouve également en ce moment dans l’hexagone selon les affirmations de son rival. Pour le moment, malgré les échanges sur la toile, les deux rappeurs ne sont pas croisés et B2O a fait forte impressionnant à la Fashion Week.

En plus de la musique, Booba a diversifié ses activités ces dernières années et s’intéresse notamment à la mode. En 2004, il avait lancé la marque française de vêtements streetwear Ünkut qui suite à un différend avec son associé n’a pas perduré, par la suite, en 2019, B2O lance Disconnected (DCNTD) et poursuit son aventure dans le textile avec d’autres marques tel que La Piraterie ou PRT, il signe aussi un accord de partenariat pour devenir l’égérie de Puma qu’il a ensuite rompu en raison d’un conflit d’opinion sur la guerre russo-ukrainienne. Récemment, le DUC a également posé avec sa fille Luna pour la marque franco-marocaine Casablanca à laquelle il vient d’assister au dernier défilé.

L’apparition remarquée de B2O à la Fashion Week !

Booba a participé à la Fashion Week de Paris le weekend dernier, il a été convié au défilé prêt à porter Printemps-Eté 2024 « Day of Victory » de Casablanca, une des marques les plus en vogue au monde en ce moment et dont le créateur Charaf Tajer en est à l’origine. En effet, ce dimanche, le rappeur français exilé à Miami a fait son apparition au défilé en compagnie d’une jeune femme, les images ont surpris ses fans, car il n’a pas pour habitude d’être accompagné lors de ses sorties publiques. Les journalistes n’ont pas manqué d’immortaliser le moment avec des nombreux clichés et vidéos de B2O avec cette demoiselle et les internautes se sont questionnés sur son identité.

Alors que sur le réseau social, des nombreux fans ont tenté en vain de trouver qui est cette jeune femme avec des réponses erronées, son identité a pu être retrouvée, il s’agit de Manuela Llanos, une mannequin colombienne. Sa présence aux côtés de Booba et son équipe a étonné le public et le duo semble être très proche sur les images, de quoi interpeller sur leur relation et de s’interroger s’ils sont en couple. Discret sur sa vie privée, Kopp n’a fait aucun commentaire sur le sujet tout en relayant les vidéos de cet événement dans les stories de son compte Instagram.