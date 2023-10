Shay et Niska remplacés : le prochain jury de Nouvelle École révélé

Shay et Niska virés du jury de Nouvelle école !

Après le succès au niveau de l’audience des deux premières éditions, même si la seconde a connu des nombreuses critiques sur le choix du vainqueur, Netflix a décidé de poursuivre l’aventure de son télécrochet musical sur le rap, Nouvelle École, avec une troisième saison dont le casting s’est déjà ouvert depuis quelques mois, mais pour cette édition un nouveau jury sera à l’honneur.

« Nouvelle saison, nouveau jury » décrit Netflix en légende de la mise en ligne de la bande-annonce de la prochaine saison de Nouvelle École sur les réseaux en révélant les trois membres du jury. Suite à deux saisons avec SCH, Niska et Shay, la production a décidé de faire du changement, le rappeur marseillais est toujours présent au casting de l’émission alors que les deux autres sont remplacés par Aya Nakamura et SDM, la participation de ce dernier surprend connaissance les critiques de son mentor du 92i, Booba sur le programme télévisé notamment justement sur le choix des jurés.

SDM et Aya Nakamura validés par Netflix !

À tout juste 27 ans, porté par la réussite de son album « Liens du 100 » et l’un des tubes de l’année avec « Bolide Allemand » qui a occupé la première place du Top Singles en France pendant plusieurs semaines, SDM prend la relève de Niska dont les choix durant la seconde saison de Nouvelle École ont été vivement désapprouvés par les internautes et ont fait débat en particulier sur sa décision de faire éliminer Nayra.

Du côté féminin, Shay cède aussi sa place alors qu’elle avait repéré le vainqueur de la première édition, Fresh La Peufra dont le single « Chop » a été un des hits de l’année 2022. C’est la chanteuse française la plus écoutée sur les plateformes de streaming, Aya Nakamura qui prend la place de la rappeuse belge, « mon envie est de découvrir et d’aider à l’émergence de nouveaux talents du Rap sous toutes ses formes. J’attends des candidats un vrai esprit de compétition et de détermination » a-t-elle confié sur sa participation au programme de Netflix. « On participe à la découverte de nouveaux talents et on a la chance de jouer un rôle clé dans leur succès« a également déclaré SDM.

Pour le moment, Netflix n’a pas dévoilé plus d’informations, ni de date de diffusion de cette troisième saison de Nouvelle École, le tournage va débuter très bientôt.