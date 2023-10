Un journaliste de RMC confond un inconnu avec Hamza au PFL Paris

Gros malaise en direct à la télévision sur RMC Sports, le présentateur du PFL Paris samedi dernier a confondu un inconnu avec Hamza lors de présentation de l’événement et la séquence est devenue virale. Les internautes se sont amusés de l’erreur du journaliste et de la réaction de la personne assises à ses côtés qu’il présente comme étant le rappeur belge.

Samedi dernier, l’événement MMA du week-end à Paris organisé par la PFL a suscité un énorme engouement grâce au combat opposant les deux combattants français Cédric Doumbé et Jordan Zébo, The Best avait promis un KO à son adversaire et a tenu parole avec une mise à terre au bout de seulement 9 secondes de son rival qui ne s’est pas relevé. Le Franco-Camerounais avait fait monter la pression avant son retour dans la cage avec des nombreux messages de provocations et en laissant le slogan « Jordan, t’es mort !« repris en chœur par tout le public à son apparition dans la salle du Zénith Paris La Villette.

Le présentateur de RMC ridiculisé en direct à cause d’Hamza !

Plusieurs célébrités étaient venues assister à cette soirée, les footballeurs du Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Lucas Hernandez et Kylian Mbappé ou encore d’autres internationaux français comme le défenseur du FC Barcelone, Jules Koundé, le joueur de Chelsea, Wesley Fofana. Des artistes de la scène urbaine étaient aussi présents tels que Gims, Black M, Alonzo, Naza, Gradur, Koba LaD et Dosseh qui a prédit la victoire de Doumbé en déclarant au micro de RMC : « Qui va gagner ? Bien entendu, Doumbé. C’est un Camerounais, comme moi, donc c’est forcément Doumbé. Il n’y a même pas de débat ».

La chaine de télévision en charge de la retransmission du PFL Paris a également pensé apercevoir un autre rappeur francophone dans les spectateurs et a fait une énorme bourde en direct. Le présentateur de l’événement a convié une personne à ses côtés pour s’exprimer sur cette soirée avant le combat de Doumbé et la présente comme le rappeur Hamza, « Regardez qui nous a rejoint, juste avant le main event, c’est Hamza« s’exclame-t-il fièrement avant de poursuivre « Qui est, lui aussi, fan, qui est, lui aussi, venu spécialement pour nous » sauf que l’individu répond ensuite « Moi, c’est Brahim« , dégouté le journaliste préfère rire de son erreur et tente tant bien que mal de conclure la séquence.

« L’interview de « Hamza » au PFL va devenir classique », « Je pleure sa mère, il croyait, c’était Hamza », « Le commentateur a cru que c’était Hamza ce soir au #PCLParis », « Le malaise a duré plus longtemps que le combat de Doumbé », « trop trop trop gênant, il sait toujours pas qui s’est » peut-on lire dans les commentaires de la vidéo de la part des internautes morts de rire sur le réseau social X.