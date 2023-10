Lens vs Arsenal en streaming live direct

Lens vs Arsenal, suivez le match en live, comment voir en direct streaming légal la rencontre sur Canal Plus. Ce soir au Stade Bollaert-Delélis, le club Lensois va tenter de réaliser l’exploit de battre les gunners dans le cadre de la seconde journée de la phase des poules de la Ligue des Champions 2023/2024 après le match nul de la première journée face au FC Séville.

Après un début de championnat très difficile, le Racing club de Lens a renoué avec la victoire en Ligue 1 au stade de la Meinau vendredi dernier (1-0) face à Strasbourg et va essayer ce mardi soir de décrocher une première victoire, mais le tâche s’annonce très compliquée face à une bonne équipe d’Arsenal la troisième au classement de la Premire League avec 17 points en 7 rencontres (5 victoires et 2 matchs nuls). Les joueurs de Franck Haise peuvent s’inspirer des jeunes Lensois qui se sont imposés Youth League à domicile sur le score de 1 but à 0 face au club anglais cet après-midi.

La composition probable de Lens : Samba (cap.) – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, Mendy, Diouf, Machado – Sotoca, Fulgini – Wahi. La composition probable d’Arsenal : Raya – Ben White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Odegaard (cap.), Rice, Havertz – Saka, Jesus, Trossard.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur du match Séville FC vs Lens en streaming légal et en haute définition en France.