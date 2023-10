Les réactions géniales de Kaaris et Naza au triomphe de Cédric Doumbé

Naza et Gradur complètement choqués par le K.O de Cédric Doumbé !

L’énorme buzz de Cédric Doumbé se poursuit depuis sa victoire au bout de seulement neuf secondes de combat contre Jordan Zébo ! Les réactions des rappeurs se sont multipliées face l’impressionnant KO infligé par The Best à son adversaire, en plus de Booba et La Fouine, d’autres comme Kaaris, Naza, Gims, Gradur ou encore Alonzo ont salué la performance de l’ancien champion de kick-boxing.

L’événement du PFL MMA Europe au Zénith de Paris le samedi 30 septembre a tourné court, le face-à-face très attendu entre Jordan Zébo et Cédric Doumbé n’a duré malheureusement pour les spectateurs que quelques secondes, mais ce dernier a tenu ses promesses en affirmant « éteindre la lumière » de son rival pour l’envoyer dormir dès le premier round de cette confrontation de quoi rend fou les rappeurs comme Kaaris et Naza qui ont partagé leurs commentaires sur la toile.

« Jordan, t’es mort », rigole Kaaris !

Après plusieurs mois d’attente pour son premier combat en PFL, le combattant franco-camerounais n’a pas déçu et a pleinement assumé son trash-talking face à un public en ébullition, son compatriote n’a pas fait le poids. The Best a tout de même regretté que le duel n’ait duré que quelques secondes alors qu’il avait fait une préparation intensive pour être prêt à se battre. Lors de cette soirée, les rappeurs ont suivi l’affrontement avec une grande attention, les réactions de Riska et Naza ont notamment interpelé les fans.

Parmi les rappeurs français, Gims était dans le public du Zénith de Paris et a filmé en direct l’arrivée dans la salle de Cédric Doumbé sur les notes de musique de la chanson Bafana Bafana de La Fouine qui a ensuite salué le choix du combattant français. « Je n’ai même pas eu le temps de boire un Ice Tea« a réagi Naza avec son humour habituel dans une séquence filmée par son compère Gradur mort de rire en compagnie d’Alonzo, la scène a bien amusé les internautes. Kaaris a aussi commenté l’événement en se filmant sur les réseaux pour livrer son avis « Olalala, c’est trop, un coup KO« avant de s’afficher dans une autre séquence en train de hurler « Jordan, t’es mort« .

