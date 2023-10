L’incroyable feat de rêve entre Maes, SDM et Jul généré par une IA

Les rappeurs français sont encore victimes de l’intelligence artificielle avec une production plus réaliste que jamais entre Maes, SDM et Jul. Une connexion de rêve inédite intitulé « You You » qu’une IA vient de nous offrir et dont le buzz prend de l’ampleur sur la toile depuis quelques jours.

Une IA réalise un feat Maes, SDM et Jul, le résultat est époustouflant !

L’essor des intelligences artificielles au niveau se poursuit ! Ces dernières semaines, l’IA enchaine les créations bluffantes de réalisme en remplaçant les voix des rappeurs. Depuis le mois d’aout, nous avons eu le droit à un featuring entre Ninho et Jul avec une imitation à la perfection des deux artistes sur un titre baptisé « Dis-le-moi », il y a eu Mbappé en train de rapper le single « Doja » de Central Cee, Booba et Kaaris sur une reprise de « Anissa » de Wejdene, Riska a d’ailleurs fait un énorme buzz avec plusieurs remixes insolites sur des comptines ainsi que des musiques de dessins animés qui l’ont bien amusé. C’est la reprise avec la voix d’Angèle du tube « Saiyan » de Heuss et Gazo qui a connu le plus grand succès avec plus de 5 millions de vues ainsi que des validations des deux rappeurs.

Cette semaine, c’est une collaboration vraiment réussie entre Maes, SDM et Jul qui fait le buzz, l’intelligence artificielle reprend parfaitement la voix des artistes. Cette connexion entre les trois rappeurs est inédite, même si Maes a déjà travaillé avec SDM sur le single « Passat » en 2021 pour l’album « Ocho », l’auteur d’Omerta a aussi invité Jul sur le morceau « Dybala » issu de l’opus « Les derniers salopards » en 2020 alors que le Marseillais n’a jamais « featé » avec le membre du 92i.

« INCROYABLE LE SON ! J’adore la mélo ça rend super bien avec Maes et SDM, j’aurais bien aimé avoir Landy à la place de Jul », « Single de platine en une semaine si c’était un vrai son, trop chaud les IA », « Incroyable, si y’a l’instru envoie, ça donne envie » ou encore « Les ia de Maes sont meilleurs que lui » peut-on lire dans les commentaires élogieux des internautes à l’écoute de morceau produit par l’IA qui ne devrait pas manquer de faire réagir les rappeurs.