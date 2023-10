Naza se moque du physique de Cédric Doumbé qui lui répond

Naza ridiculise Cédric Doumbé qui réagit directement !

Depuis son triomphe dans la cage le week-end dernier pour ses débuts en PFL face Jordan Zébo avec un impressionnant KO au bout de seulement 9 secondes de combat, Cédric Doumbé connait une notoriété grandissante et tous les médias parlent de lui. Invité dans l’émission Clique de Mouloud Achour, ce passage télévisé a interpellé Naza, très moqueur, le rappeur français s’est gentiment amusé du combattant de MMA.

Ce lundi 2 octobre, Cédric Doumbé était sur plateau télé de Clique afin de parler de victoire écrasante contre Jordan Zébo grâce à un KO express pour son premier combat en PFL. L’ex-champion de kick-boxing a répondu aux questions de Mouloud Achour, il a raconté comment il a trouvé l’idée du matelas 1h avant le combat en révélant que tout ne s’est pas passé comme prévu sur cette anecdote. « Je représente les forts et les faibles aussi » a-t-il également expliqué en réponse au sujet du sport comme la meilleure des thérapies avant de se confier sur sa religion en déclarant, « Celui qui est musulman croit en tous les prophètes ».

Le rappeur vanne le combattant de MMA !

Après cette interview, le journaliste a décidé de donner la parole à Jordan Zébo pour revenir sur sa défaite contre The Best en assurant souhaiter une revanche afin de rattraper son « erreur ». Une déclaration à laquelle Cédric Doumbé n’a pas donné suite alors que son intervention télévisée dans Clique à faire rire Naza, il n’a pas hésité à vanner l’athlète de MMA en se moquant de sa barbe trop brillante selon lui : « Ta barbe, elle brille trop, on dirait une guirlande wesh » commente-t-il en réaction aux images du passage dans l’émission Clique de Doumbé.

Dans une courte séquence diffusée sur ses réseaux, Cédric Doumbé a répliqué à Naza en expliquant ne pas savoir pourquoi elle brille autant tout en décrivant la façon dont il prend soin de sa barbe avec un peigne et un baume pour nourrir la peau ou encore parfois un peu d’huile. Il s’adresse ensuite directement au rappeur tout sourire pour déclarer à son sujet : « Il est chaud. S’il a un bien mec avec qui je tremble, c’est Naza. Charrier, Naza, c’est compliqué avec son gros ventre. ».

MDRRRRR Naza qui se moque de la barbe de Cédric Doumbe pic.twitter.com/RhTVBc0eFj — ARENA (@MMArena_) October 3, 2023