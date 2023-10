Quand MHD se confie sur la dureté de sa vie en prison, « Je ne me sens pas bien »

« C’est dur », s’était exprimé MHD sur son premier passage en prison !

La sentence est tombée pour MHD le 23 septembre dernier, il a reconnu coupable dans l’affaire d’une rixe mortel au mois de juillet 2018 en région parisienne et a écopé d’une lourde peine de 12 de réclusion criminelle alors que l’avocat général avait requis une peine de 18 ans de prison à son encontre.

Depuis l’annonce du verdict du jugement de ce règlement de comptes entre bandes rivales, les avocats et les proches de MHD n’ont pas réagi, le rappeur français clame pourtant son innocence depuis le début de l’affaire et l’a encore affirmé pendant le procès, mais en vain, à compter du jour de l’annonce de la sentence, il a dix pour faire appel de cette condamnation. Pour le moment, les avocats du Prince de l’Afro Trap n’ont pas révélé ses intentions sur la suite à qu’ils souhaitent donner à ce dossier qui a suscité quelques réactions dans le monde du rap comme celles de Booba et La Fouine.

Le rappeur est à l’isolement !

Lors du procès, 3 individus ont été acquittés et 5 coaccusés au chanteur ont également été condamnés à la prison avec des lourdes de peines de 10 à 18 ans. Le jour du jugement, MHD est resté impassible au verdict et a immédiatement été placé en détention, depuis aucune nouvelle de son entourage. Dans cette affaire, plusieurs points l’incriminent comme le véhicule utilisé pour renverser la victime, des témoins qui allèguent l’avoir reconnu sur les lieux du crime aux côtés des autres agresseurs ainsi que des vidéos de caméras de surveillance, des faits que l’artiste conteste formellement en assurant avoir été au domicile familial au moment du meurtre avec sa sœur comme uniquement temoin.

En attendant de savoir s’il va fait appel ou non de cette décision de la justice, au mois d’avril 2020, le journal le Parisien avait recueilli des propos de MHD sur son premier passage difficile en prison avant sa libération au mois de juillet de la même année. « C’est dur. J’ai été 4 mois sans pouvoir voir mes proches« avait déclaré à l’époque le rappeur lors d’un interrogatoire avant d’ajouter, « Je consulte le psy de la prison parce qu’ils m’ont mis dans un coin isolé. Je ne me sens pas bien. Je n’arrive pas à l’expliquer. Pour moi, c’est dur d’en parler ».