Ce geste déplacé d’Alex Goude dans TPMP dégoute Booba

La séquence a choqué les téléspectateurs et a interpellé Booba en guerre contre Cyril Hanouna, l’interprète de Boulbi s’en prend à TPMP après le geste déplacé d’Alex Goude.

L’époque où Booba était invité à TPMP pour la promotion de son album Ultra en 2021 en train de rigoler avec Cyril Hanouna avec ses chroniqueurs est révolu, les deux hommes sont désormais en conflit suite à la lutte du rappeur contre les « influenceurs voleurs ». B2O a accusé à plusieurs reprises Baba de protéger les « influvoleurs » et notamment Magali Berdah avec qui la guerre faire rage depuis quelques jours, leur différend va se régler devant la justice. Dernièrement, Kopp s’en est encore pris à l’émission pour une scène qui a indigné les internautes et fait polémique dans la presse.

Booba outré par le comportement d’Alex Goude

Lors de cette rentrée, Alex Goude a eu l’honneur de rejoindre l’équipe des chroniqueurs de TPMP et il s’est fait remarquer la semaine passée pour sa danse avec Valérie Benaim. Les caméras du programme télévisé ont capté les images de l’ex-animateur de La France A Un Incroyable Talent en train de faire un geste déplacé en mettant la main aux fesses à la journaliste franco-marocaine ce qui n’a pas échappé à Booba. « Il est fou ce mec« a commenté Hanouna en direct face à ce geste indécent avant d’avertir l’animateur de télévision, « On est en direct, donc on voit bien les réactions. Tu as pété un câble« puis de questionner la chroniqueuse pour avoir son ressenti.

« J’ai été surprise, il s’est excusé (…) Il a voulu s’amuser et faire de l’humour. Voilà, ça a été un peu loin« a réagi Valérie Benaim avant d’assurer s’être expliquée avec Alex Goude et que le scandale est clos, sauf que Booba a relancé l’affaire en relayant la vidéo sur Twitter avec le message, « Ça se doigte en direct sur TPMP ?! C’est une dinguerie. Comme par hasard, c’est quand y m’invitent plus ! Il a 3 doigts dans la semoule minimum, c’est caliente de fou » ainsi que le hashtag « mode trident ». La séquence a cumulé près de 3 millions de vues et B2O a rappelé que depuis son conflit avec Hanouna, il n’est plus le bienvenu dans l’émission.