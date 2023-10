Kaaris et Booba ont échoué là où Rohff vient de réussir

L’appel au boycott n’a pas affecté Rohff qui a pu se produire au Maroc à la différence de Kaaris et Booba qui eux n’ont pas pu assurer des concerts dans le pays Maghrébin ces derniers mois suite à des polémiques sur des propos dans leurs morceaux.

La venue des rappeurs français pour des shows pose un problème depuis le début de l’année, Booba a été le premier à en faire les frais suite à l’annulation de son concert prévu au mois de juin à Casablanca, les autorités n’ont pas accordé la tenue de l’événement après des nombreuses requêtes de déprogrammation notamment diffusées sur les réseaux comme une pétition relayée par Maes. C’était ensuite, Kaaris n’a pas pu se rendre au Maroc pour assurer un showcase pour la même raison que B2O, des textes sujets aux scandales auprès de la communauté marocaine dans ses morceaux. Rohff a également failli subir le même sort dernièrement.

Rohff a mis le feu à Tanger !

En effet, il y a quelques semaines, Rohff a annoncé son intention de se produire à Tanger dans la discothèque le Bling Bling Luxury Club sauf que des voix se sont levées sur Internet pour tenter d’annuler l’événement. Comme pour Booba et Kaaris, un appel au boycott a été lancé sur les réseaux avec le même motif de « propos insultants à l’encontre de la femme marocaine », initialement fixé le 9 septembre, la soirée n’a pas eu lieu, mais pour une bien triste raison, le séisme que le pays a vécu faisant des nombreux morts et blessés, par respect envers les victimes, Housni n’a pas performé et il a trouvé une autre date pour venir assure le show au Maroc.

L’événement a été décalé au 23 septembre et Rohff était bien présent pour faire le spectacle. Les organisateurs ont publié des vidéos de la soirée, le Padre du Rap Game a bien pu monter sur scène à Tanger sans aucun incident à l’inverse de Booba et Kaaris qui n’ont pas réussi à se produire sur la scène marocaine.