MHD réagit à sa condamnation de 12 ans de prison

Le jugement de MHD : Le rappeur emprisonné n’accepte pas la décision de justice !

Il y a une dizaine de jours, la peine est tombée pour MHD, reconnu coupable, il a écopé de 12 ans de réclusion criminelle alors que 18 ans ont été requis à son encontre. Silencieux dans un premier temps, le rappeur français n’a pas fait de commentaire sur cette condamnation à sa sortie du tribunal, ni ses avocats sur la suite de cette affaire, notamment sur son intention ou non de faire appel de cette décision.

Une rixe mortelle de 2018 : le Prince de l’Afro Trap jugé coupable

MHD avait 10 jours pour demander à être jugé une seconde fois, sa réaction a tardé, mais il a finalement décidé de faire appel. Les médias FranceInfo et Le Parisien ont annoncé l’information ce mercredi avant qu’un des avocats de l’auteur de Mansa ne confirme officiellement l’information. Depuis le 24 septembre, Mohamed Sylla est à nouveau incarcéré suite au jugement rendu par la cour d’assises de Paris dans l’affaire du décès d’un jeune homme à Paris au mois de juillet 2018 dans une altercation mortelle, la victime a été passée à tabac par plusieurs individus, renversée par un véhicule avant d’être poignardée. Cette décision en première instance après trois semaines de procès a mis en avant les faits incriminant le chanteur qui clame depuis le début de l’affaire son innocence.

Lors du procès, 5 autres accusés aux côtés de MHD ont écopé des peines allant de 10 à 18 ans de réclusion criminelle et 4 d’entre eux (Hamidou Traoré, Issifou Sylla, Babacar Sonko et Robby Marechaux) ont décidé de suivre le rappeur en faisant appel de ce jugement alors qu’un autre accusé dans de ce dossier n’a toujours été retrouvé par les enquêteurs, il est en fuite et ne s’est pas présenté au tribunal lors du jugement. Pendant le procès, 3 accusés ont également été innocentés. « Je continuerai à clamer mon innocence« a déclaré l’artiste durant le procès devant la cour et il compte bien le prouver avec ce choix de faire appel.