TPMP : Un faux spectateur humilie totalement Cyril Hanouna en direct

Cyril Hanouna s’est fait piéger dans sa propre émission en direct ce mercredi. L’animateur de TPMP a laissé une personne du public prendre la parole et le jeune homme en a profité pour lui faire passer un message sur son émission pour le ridiculiser et le présentateur de C8 n’a pas apprécié.

Comme tous les soirs de la semaine depuis 13 ans, Cyril Hanouna a animé hier son émission phare Touche Pas À Mon Poste, mais cette soirée a été marquée par un imprévu en plein direct. En discussion avec Norbert, Baba a été stoppé par un membre du public. « Je suis agoraphobe… (une personne qui craint les lieux publics). Il y a 2 ans, je suis déjà venu, j’ai fait une crise en live, je ne voudrais pas que ça se reproduise », commence à déclarer cet inconnu face à l’animateur qui décide de le laisser s’exprimer sur le plateau télévisé en direct devant des millions de spectateurs sans imaginer la suite de la séquence.

Cyril Hanouna se fait ridiculiser dans sa propre émission !

« Tu veux sortir peut-être ? » répond Cyril Hanouna face à ce spectateur qui parle de son mal-être avant d’adresser un message moqueur à l’animateur. « Il y a un an, j’ai eu un grave accident, et j’étais complètement paralysé, mais grâce à vous, j’ai pu survivre« décrit-il pour parler de ses problèmes. « Ça va mon chéri ? » questionne Baba pour savoir s’il va bien ou non avant de lui donner un micro. « Tous les jours à l’hôpital, je regardais votre émission et ça me donnait la force de continuer« raconte ensuite l’individu nommé Théo, mais la suite de la séquence va prendre une tournure inattendue qui va agacer le présentateur de TPMP.

« Un jour, après plusieurs mois d’entraînement, j’ai enfin pu me mettre debout, marcher et… enfin éteindre cette émission de merde tout seul« poursuit le jeune homme, la conclusion de son récit n’a pas plu à Hanouna. L’animateur n’a pas aimé cette blague qui décrédibilise TPMP et a immédiatement invité l’individu a quitté le plateau télé avec ses amis, « barrez-vous« . L’auteur de ce « prank » est connu des réseaux, il s’agit d’un humoriste nommé Théo Audace qui est suivi par plus d’un million d’abonnés sur TikTok. « Pardon @TPMP pour l’interruption, j’ai voulu divertir, au plaisir d’en discuter ensemble » s’est-il ensuite expliqué sur Twitter.