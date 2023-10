Ces 2 groupes de rap ont fasciné Kery James

Dans l’histoire du rap français, deux groupes emblématiques ont marqué et influencé Kery James. L’ancien membre du groupe Idéal J s’est confié sur les classiques du rap dans une interview concept pour le média GQ en livrant son opinion sur Ärsenik, Public Enemy, Shurik’n, 2Pac, Dr Dre, Snoop Dogg, NTM ou encore IAM.

Kery James enchaine les interviews promotionnelles pour la sortie de son film « Banlieusards 2 » sur Netflix qui est entrée à la première place des contenus le plus visionnés sur la plateforme. Cette semaine, le rappeur du collectif Mafia K’1 Fry était de passage dans les locaux de GQ France pour donner son avis sur la playlist Versus des classiques du rap français et US. À l’écoute du morceau « Samouraï » de Shurik’n, il s’est exprimé sur le groupe marseillais IAM puis au sujet de NTM en tenant des propos élogieux envers les deux groupes historiques du rap en france.

NTM et IAM, deux groupe iconiques qui ont marqué Kery James !

« Samouraï. Une œuvre qui nous a marqués. Shurik’n en solo. Tu vois, j’ai vraiment grandi avec IAM quoi » se remémore tout d’abord Kery James en parlant de Shurik’n avant de parler de son groupe, « Leur premier album qui était sur cassette à l’époque. Je le connaissais par cœur. Mais quand je dis par cœur, ce ne sont pas des paroles en l’air. Je connaissais toutes les paroles des morceaux par cœur. ». Le rappeur explique ensuite le contexte du rap français à l’époque de la sortie du premier album du groupe marseillais, très différente de celle d’aujourd’hui avec le streaming, « C’était ce qu’on appelait à l’époque « underground » le rap. Et donc, il fallait le vouloir pour écouter du rap ».

Après avoir parlé d’IAM, Kery James cite un autre groupe l’ayant marqué, NTM. « J’ai été très influencé par IAM et par NTM. NTM qui pour moi est le groupe scénique le plus impactant. NTM sur scène, c’est une folie. », raconte-t-il avant de préciser sur les performances scéniques de JoeyStarr et Kool Shen. « Je considère que je prends la scène très au sérieux. Mais si quelqu’un me dit que NTM sur scène, c’est plus impactant, je dis « OK j’accepte ». » a conclu Kery concernant le groupe de rap Parisien.