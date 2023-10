Comment Orelsan a décroché le plus gros contrats de l’histoire de la musique

Le contrat astronomique d’Orelsan fait débat !

Le journal Le Parisien a révélé l’information la semaine dernière, Orelsan va rejoindre la maison de disque de Sony avec la signature d’un contrat colossal. Selon la presse, le rappeur Caennais a conclu un accord de 15 millions d’euros pour la réalisation de deux nouveaux albums ainsi que d’un long métrage avec sa bande originale. L’annonce a fait le bonheur des fans du membre des Casseurs Flowters, car elle met fin aux rumeurs d’une éventuelle fin de carrière de leur idole après le succès de l’album « Civilisation ».

Cette bonne nouvelle pour le public d’Orelsan, c’est tout de même accompagnée d’un vif débat sur les réseaux sur la manière dont le rappeur a pu conclure un tel contrat au montant mirobolant, loin des sommes habituelles pour des artistes. « C’est l’un des plus gros contrats de l’histoire de la musique en France« assure une journaliste spécialisée au Parisien. « Sony a mis sur la table une somme que personne d’autre ne pouvait égaler« s’est aussi exprimé un expert sur ce dossier, mais cette signature sur l’un des plus gros labels de musique au monde suscite quelques craintes auprès des fans.

Le plus gros transfert de l’histoire de la musique en France

« Je refuse plein de chèques, avec des chiffres, genre six ou sept. C’est mon intégrité que j’achète, c’est ce que j’appelle payer le prix des rêves » clame Orelsan dans le morceau « Shonen » alors qu’il vient finalement de rejoindre Sony pour une somme à 8 chiffres. Cette somme se justifie par l’énorme popularité acquisse par Orelsan avec son dernier album « Civilisation » sorti en 2021 puis réédité en 2022. Le projet a battu des nombreux records, avant même sa parution, l’album avait réalisé 56 000 ventes avec uniquement les précommandes, le projet score 138 929 ventes en première semaine et obtient depuis l’ère du streaming le record du plus gros démarrage en première semaine. Par la suite, l’album décroche le disque de diamant le plus rapide de l’histoire du rap français, en 5 mois et 10 jours seulement. Le projet totalise désormais 852 000 ventes.

Le triomphe de « Civilisation » a permis à Orelsan de devenir un poids lourd de l’industrie de la musique en France, il est devenu l’un des chanteurs français actuels les plus « bankables ». En plus de ce succès musical, l’artiste Caennais a aussi triomphé sur scène avec sa tournée et sur le petit écran avec sa série documentaire « Montre Jamais ça à Personne » retraçant son parcours de ses débuts à la conception de son dernier album. Au sommet de sa carrière, c’est en toute logique que le compère de Gringe a saisi cette opportunité de signer un tel contrat sur sa discographie, son merchandising et ses projets, « c’est devenu un poids lourd de la musique en France qui est conscient de sa valeur, artistique et financière« explique le journal Le Parisien.