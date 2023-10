Freeze Corleone atteint les 50 000 ventes avec ADC mais n’est pas disque d’or

Freeze Corleone connait le même sort que Booba avec Ultra et Kekra avec son dernier projet. L’album ADC vient de dépasser les 50 000 équivalents ventes d’albums ces derniers jours, mais le Syndicat national de l’édition phonographique n’a pas annoncé sa certification de disque d’or qui en effet n’a pas été officialisée.

Moins d’un mois après la parution de ADC (L’Attaque Des Clones), le second album de Freeze Corleone a franchi le cap symbolique des 50 000 ventes. L’opus a un franc succès auprès des auditeurs de rap français et cartonne sur les plateformes de streaming avec les titres « Jour de plus », « MW2 » ou encore « Shavkat« , ce dernier single vient de dépasser les 23 millions d’écoutes sur Spotify et son clip cumule plus de 9 millions de visionnages. Pour la sortie de ce projet, le rappeur a fait le choix de conserver l’exclusivité de sa distribution.

Le SNEP ne valide pas les ventes en physique de Freeze Corleone !

Cette semaine, plusieurs médias ont informé sur Twitter que l’album « ADC » est certifié disque d’or pour avoir atteint le seuil des 50 000 exemplaires vendus, sauf que l’information n’est pas exacte. Les ventes de Freeze Corleone sont réelles exceptées le fait qu’elles ne sont pas toutes prises en compte par le SNEP. Lors de la sortie du projet, les chiffres des ventes de la boutique en ligne du rappeur du 667 n’ont d’ailleurs pas été comptabilisées pour sa première semaine d’exploitation, ce qui lui avait couté la place de N°1 au classement du Top Albums.

Le Syndicat n’a pas comptabilisé les ventes en physique de cet opus qui ne se trouve pas en magasin, à la Fnac ou à Cultura par exemple et n’accepte pas la vente directe ou nommée D2C mise en place par Freeze Corleone sur sa boutique en ligne. Sans les ventes de son site officiel sur Internet, l’artiste managé par Shone n’arrive pas au 50 000 ventes, ce qui justifie le fait que le SNEP n’est pas encore validé cette certification qui ne devrait toutefois pas tarder à tomber avec les ventes en streaming.

Ce cas de figure, c’était déjà produit pour Booba en 2021 avec son album Ultra, ce qui avait particulièrement agacé le DUC, la même mésaventure était arrivée à Kekra lors de la parution de son projet Freebase volume 4.