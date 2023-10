Gazo et Imen Es : c’est officiel

La connexion entre Gazo et Imen Es est révélée ! Le featuring entre les deux artistes est officiel avec la diffusion d’une vidéo de la chanteuse de 25 ans dans laquelle elle présente un court extrait de cette collaboration inédite, mais sans donner plus de précisions sur cette connexion qui pourrait devenir un futur tube.

Suivie par près de 900 000 abonnés sur Instagram, Imen Es vient d’annoncer la mise en ligne ce vendredi du clip du tube « Petit Génie » de Jungeli auquel elle a participé avec Abou Debeing, Alonzo et Lossa. Le morceau produit par DJ Wiils est un véritable hit et occupe la première place du Top Singles, il totalise plus de 20 millions d’écoutes sur Spotify, la chanteuse vient aussi de présenter un nouveau single baptisé « Parler de nous » ainsi qu’une surprise à ses fans.

Gazo et Imen Es réunis pour un gros tube ?

Sur son troisième album intitulé « Train de vie » paru au mois de février dernier, Imen Es avait invité les rappeurs ZKR et Soprano, elle a décidé de poursuivre les connexions avec des rappeurs en réalisant un titre en commun avec Gazo. Véritable hitmaker, ce dernier est récemment devenu le deuxième artiste français à comptabiliser le plus d’auditeurs mensuels sur Spotify avec 8,1 d’auditeurs mensuels sur la plateforme. Il compte également désormais 33 singles d’or en carrière suite à la récente certification de la chanson « Go » par le SNEP, un morceau en featuring avec Franglish et Landy.

C’est donc un nouveau duo inédit que nous présente Imen Es avec Gazo mais dont elle n’a malheureusement donné aucune autre indication que ce court extrait, ni sur le nom du morceau, ni concernant sa date de sortie. Les fans des deux artistes devront donc encore patienter avant de pouvoir l’écouter.