Kery James sur la fortune des rappeurs, « Il n’y a pas autant d’argents dans le rap »

En promotion pour le second volet de son long métrage Banlieusards, Kery James enchaine les interviews et s’est confié sur la fortune des rappeurs pour le média OuiHustle, notamment en référence à la richesse que certains d’entre eux affichent sur les réseaux qui selon lui n’est pas toujours à l’image de la réalité.

Lors de cet entretien avec LeChairman, Kery James s’est exprimé sur sa jeunesse, sa propre vision de l’industrie musicale ou encore sa famille ainsi que la relation avec ses proches. L’ex-membre de la Mafia K’1 Fry s’est aussi livré sur la vie de riche et de luxe que certains rappeurs français mettent en avant. « Très longtemps, j’ai pas vécu avec le rap. Pendant très longtemps, même pendant que j’étais exposé. Alors à l’époque d’Idéal J, non. Absolument pas. Quand on allait en concert. Je me rappelle, on avait fait un concert en Suisse. Avant et après le concert, on faisait du trafic« , a-t-il tout d’abord décrit sur ses débuts dans le rap, cette passion ne lui permettait à cette époque d’en vivre.

Kery James détrompe la richesse des rappeurs

Kery James poursuit son explication : « il y a beaucoup de gens qui se font des illusions sur ce que cela peut rapporter« . Le rappeur parle ensuite du marché de la musique qui a beaucoup évolué ces dernières années avec le streaming, mais affirme qu’il n’y a pas autant d’argent dans le rap que ce que le public imagine, « Alors le marché, il a un peu changé aujourd’hui, mais il y a quand même beaucoup d’excès quoi. Il n’y a pas autant d’argent que ça dans le rap. À écouter certains rappeurs, on dirait qu’ils sont dans le pétrole quoi. ».

Le membre du groupe Idéal J a surpris son interlocuteur avec ses propos avant de conclure sur le sujet avec une anecdote de la sortie de son album en 1998 : « On avait fait une tournée avec l’album “Combat continue”. On avait même un car et tout. On a fait une vraie tournée (…) Tu prends quoi quand tu n’es pas le producteur de la tournée ? Tu prends 500 balles quoi. Ce n’est pas avec ça que tu te fais de l’argent. ». Dans une autre interview, Kery James avait aussi révélé que l’argent avait causé des conflits dans le collectif de la Mafia K’1 Fry et la fin de groupe.