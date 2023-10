Ruby Nikara scandalise avec une coque de smartphone à l’odeur corporelle

Une fois de plus, Ruby Nikara démontre une étonnante créativité pour attirer l’attention sur elle et même si cela fonctionne, l’influenceuse fait encore polémique avec sa dernière idée pour le moins originale : une coque de smartphone imprégnée de son parfum personnel, de quoi susciter une nouvelle fois des vives réactions très critiques à son encontre.

C’est au mois de mars 2022 que Ruby Nikara a réalisé son premier coup d’éclat ! À l’époque, la jeune s’offre un énorme, tout d’abord sur les réseaux avec la mise vente de l’eau de son bain et de ses culottes usagées. Le buzz avait pris une telle ampleur que Cyril Hanouna l’avait invité sur le plateau télévisé de TPMP afin de justifier sa démarche face à ses nombreux détracteurs, mais sans convaincre. L’influenceuse a ensuite eu l’honneur de venir à plusieurs reprises dans l’émission de C8 pour différents sujets et le dernier en date, sa coque de téléphone avec son odeur.

Ruby Nikara crée un nouveau bad buzz et se clash à TPMP !

« Quelqu’un va avoir la chance de recevoir ma coque personnalisée dédicacée, avec un cœur. très personnalisée, comme vous pouvez le constater. Maintenant, elle sent les b****. J’insiste bien pour qu’elle s’imprègne de mon odeur. Voilà, maintenant, elles sont également les f*****. Voilà, et donc du coup cette personne va recevoir cette magnifique coque » explique-t-elle dans une vidéo sur ce cadeau très spécial d’un jeu concours qu’elle a mis en place.

Cette séquence n’a pas échappé à Cyril Hanouna, Ruby Nikara était de passage dans TPMP pour présenter ce nouveau buzz, et rapidement le ton est monté sur le plateau télévisé, Moon s’en est pris à l’influenceuse : « J’aimerais qu’on sépare les influenceurs de ta personne. Je fais ce métier aussi de créatrice de contenus. Je n’aime pas être associée à des gens a qui on donne heureusement ou malheureusement de la lumière. ». La jeune femme s’est défendue ne pas vouloir commercialiser cet objet, mais uniquement l’offrir à l’un de ses fans qui sont plus de 400 000 sur Instagram. « c’est ma personnalité, je suis excentrique, je ne me prends pas au sérieux » s’était-elle justifiée en précisant « C’était juste pour un abonné et il était très content de la recevoir ».