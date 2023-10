Booba a ruiné ses fans avec le désastre des NFT et réagit

Les NFT n’ont plus aucune valeur, Booba présente des excuses !

Fin 2021, Booba s’est laissé aller à la tendance des NFT également nommé token non fongible. Il y a deux ans, dans le monde de l’art comme la musique, le phénomène d’acquérir un jeton cryptographique représentant un actif numérique était à la mode, le Boss du Rap Game avait décidé de s’y prêter pour la sortie de deux singles « TN » et « GDC » qu’aujourd’hui cela ne vaut plus rien.

C’est au mois de septembre 2021 que Booba présente une collection exclusive de NFT pour le clip « TN », le morceau produit par PVLACE et Laks On The Track ne sort pas sur les plateformes de streaming. Ce projet innovant est un véritable succès et affiche rapidement après sa mise en vente, sold out en seulement quelques jours. « Booba et Anne Cibron nous ont émis l’idée de sortir le clip en NFT. (…) Les détails techniques tels que le prix et le nombre de NFT vendus, ce n’est pas nous qui nous en sommes occupés. A&R Studios, la filiale branding d’Universal, a géré le back-office de la mise en place du site et du NFT. », s’est confié à l’époque le fondateur de l’agence Digital SMPL sur ce projet, sauf qu’ils n’ont pas prédit la chute des NFT.

Le single et le clip TN bientôt disponible en streaming !

En effet, cette tendance n’a pas duré, après « GDC » paru au mois de décembre 2021, Booba a d’ailleurs abandonné le concept et depuis les objets numériques ont perdu 95% de leur valeur d’après la dernière étude de la plateforme dappGamble, l’immense majorité des NFT ne vaut donc désormais plus rien et les investisseurs ont perdu leur argent. « Désolé les gars, on s’est tous pris la douille« s’indigne Booba face à l’annonce de cette chute des œuvres numériques avant d’annoncer une bonne nouvelle pour ses fans qui n’ont pas acquis de NFT avec la possible sortie en streaming des deux titres « TN » et « GDC ».

« Je pense que je vais le débloquer si c’est validé par Anne » confie Booba dans une story Instagram du profil PRT Club concernant le morceau « TN » et son clip avant d’ajouter, « le peuple réclame le clip sur YouTube et le titre en stream. On peut vu que ça ne vaut plus rien ». Les fans devraient donc pouvoir découvrir ce titre ainsi que son visuel au regret de ceux qui l’ont acheté en NFT, et le single « GDC » va sans doute suivre le même chemin.