Cédric Doumbé réagit aux révélations de l’ex de Fernand Lopez

« Ça me dégoute » déplore Cédric Doumbé après le témoignage édifiant de l’ancienne compagne de Fernand Lopez sur les violences conjugales dont elle a été victime. La jeune femme est sortie du silence suite aux révélations du combattant de MMA après avoir battu Jordan Zébo au PFL de Paris et confirmé les propos de The Best dans sa prise de parole.

À l’issue de sa victoire pour ses débuts en PFL, Cédric Doumbé n’a pas mâché ses mots contre son ancien entraineur et a même fait des accusations compromettantes contre ce dernier. « Vous savez très bien qui a pris ce KO, ce n’est pas Jordan. Celui qui a pris ce KO c’est celui qui frappait son ex-femme », a-t-il affirmé sur le ring après avoir mis KO Jordan Zébo avant d’ajouter sur la raison de son choix de quitter la MMA Factory, « Ce sont les violences faites aux femmes que je mets KO, c’est celui qui frappait sa femme quand j’étais dans sa salle. ».

Cédric Doumbé dégouté par les violences de Fernand Lopez !

À la suite de cette déclaration de Doumbé, dans une interview pour le Parisien, Fernand Lopez a reconnu les faits, il a en effet écopé d’une peine de quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales. L’affaire ne s’arrête pas là, l’ex du coach de MMA vient de s’exprimer dans un entretien pour Brut. Elle a décrit dans les détails le jour où leur relation a tourné au cauchemar. « Parpaing de forain » raconte-t-elle sur le coup qu’elle a subi avant d’être mise KO par Lopez. Elle explique que ce n’est pas le seul incident et qu’il y en a eu des autres, puis assure avoir craint pour sa vie.

Face au récit de l’ex-compagne de Fernand Lopez, Cédric Doumbé a relayé ce témoignage avec le commentaire pour exprimer son écœurement : « 15 sec Je n’arrive même pas à continuer d’écouter. Envie de pleurer et d’exploser en même temps… pfff ça me dégoûte« .