MHD : La vérité sur l’effroyable meurtre et l’enquête du procès

Un Youtubeur décrit les 6 jours du procès de MHD !

MHD a réagi à son inculpation de 12 années de réclusion criminelle en faisant appel de cette décision. Le rappeur français sera donc jugé une deuxième fois dans l’affaire du meurtre dans le 10ᵉ arrondissement de Paris de Loïc K au mois de juillet 2018. Le jeune homme a été tué dans un règlement de comptes entre des bandes rivales et le prince de l’Afro Trap continue de clamer son innocence dans cette affaire sur laquelle le Youtubeur Steevy Musicfeelings vient de livrer quelques éclaircissements.

Durant près de trois semaines au mois de septembre s’est tenu le procès de MHD et de huit coaccusés pour l’assassinat de Loïc K. Pendant cette période, la presse a retranscrit quelques détails du déroulement de ce jugement et c’est notamment le média Twitter JurisAlerte des nombreuses informations sur ce procès comme les charges à l’encontre du rappeur, les déclarations des différents témoignages, les faits et preuves qui incriminent l’artiste ou encore la défense de ses avocats pour tenter de prouver son innocence.

Le message poignant sur le meurtre tragique de Loïc !

« MHD : l’effrayante vérité sur le meurtre de Loic, enquête au procès » décrit le titre de la dernière de Steevy Musicfeelings suivi par plus de 250 000 abonnés sur Youtube, « J’ai assisté à six jours du procès de MHD au point où on m’a pris mon tel pensant que j’étais le mec derrière JurisAlerte. », explique le vidéaste sur sa vidéo dans laquelle il livre son analyse sur les jours passés au jugement du rappeur. Il explique ensuite revenir sur les éléments qui ont mené à l’inculpation de Mohamed Sylla et son lien avec sa musique qui a mené à tout cela, le Youtubeur relate aussi les analyses, les argumentaires de chaque partie au procès en revenant sur les différents faits comme les 22 coups de couteaux contre la victime, le survêtement Puma d’un des agresseurs, les témoins ayant fui ou encore les menaces qui planent sur le jugement des accusés.

« Parce que c’est d’abord via lui que je reviens sur cette histoire… parce qu’il symbolise bien plus de choses » précise l’auteur de cette vidéo sur le choix d’avoir centré son analyse du meurtre sur MHD. « Je livre donc cette analyse qui est celle qui m’a plus impliqué émotionnellement (…) Je vous ai aussi donné les éléments que j’ai, ma perception en me basant sur les faits recueillis et ne m’attendais pas à ce qu’elle me touche autant », ajoute Steevy Musicfeelings en commentaire.