Ngannou va mettre Fury KO clame Mike Tyson

Mike Tyson continu de faire monter la pression à Tyson Fury avant son combat au sommet contre Francis Ngannou fixé le 28 octobre prochain. L’ancien champion du monde boxe s’est une nouvelle fois confié sur cet événement et semble très confiant en une victoire de l’athlète camerounais sur le ring dans trois semaines, il prédit même un KO du Britannique.

Après avoir accepté d’entrainer Francis Ngannou pour se préparer au mieux à défier dans un combat de boxe Tyson Fury suite au départ ce de dernier de l’UFC, Mike Tyson ne manque de faire l’éloge de l’ancien champion de MMA. Dans une récente déclaration, l’ex-boxeur s’est exprimé sur sa vision du déroulement de ce face-à-face et n’hésite pas à prédire le triomphe de son poulain par un KO.

Tyson Fury ne pourra pas survivre à cela selon Mike Tyson !

« Je suis en train d’aider Ngannou. J’apprends ce qu’il est capable de faire. Il est capable de faire bien plus que ce que j’avais prévu. Il a ce qu’il faut pour mettre KO tout ce qui se trouve sur son chemin. », assure Mike Tyson au sujet de l’entrainement de Francis Ngannou alors qu’il n’est pas favori dans ce duel contre le boxeur britannique bien plus expérimenté dans cette discipline du noble art, « Une fois qu’il aura donné un coup de poing dans la mâchoire de Tyson Fury, il le mettra également KO. Personne ne peut survivre à cela« poursuit-il dans des propos retranscrit par Daily Mail.

« Fury n’est pas le plus grand de tous les temps, mais c’est l’un des plus grands de tous les temps. », explique ensuite Mike Tyson très confiant sur les capacités de Ngannou pour battre son rival. « Il est très haut placé, peut faire de grandes choses dès maintenant et toujours apporter une bonne soirée de boxe, se battre durement. Vous devez essayer de le frapper avec un coup pour l’assommer parce qu’il se relève toujours et se bat avec acharnement » a-t-il conclu sur le sujet.

Réponse le samedi 28 octobre en Arabie Saoudite avec la confrontation entre les deux boxeurs dans un combat de 10 rounds de trois minutes.