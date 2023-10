Qui sont les 10 rappeurs les plus écoutés en septembre ? Gims N°1

Gims en tête, Gazo et Soolking sur le podium

Mais quels sont les rappeurs francophones les plus écoutés le mois dernier sur Spotify ? Le média midi/minuit vient d’établir le classement des 10 premiers et c’est Gims qui domine les chiffres. Même sans aucun titre dans le Top 50 des singles les plus écoutés en France, l’ancien leader de la Sexion D’Assaut réussit l’exploit d’être en tête de ce Top 10.

Ce n’est plus un secret, le rap français cartonne sur les plateformes de streaming, notamment sur Spotify ou les fans ainsi que les artistes scrutent de près le classement des morceaux les plus streamés ou encore les chiffres d’écoutes. Dans le Top Singles, c’est Freeze Corleone qui a occupé les premières places le mois dernier avec la sortie de son album ADC mais en comptabilisant les auditeurs mensuels par mois des rappeurs francophones, c’est encore Gims en septembre le numéro 1 tout comme au mois d’aout avec un total de 9,1 millions d’auditeurs par mois, il a notamment eu du succès avec sa nouvelle collaboration en compagnie de Maluma sur le morceau « Si te llamo ».

Meugui toujours aussi populaire sur Spotofy !

Meugui peut aussi compter sur sa notoriété internationale et ses nombreux classiques qui ont tous plus de 100 millions de streams (« Est-ce que tu m’aimes ? », « Hola Senorita », « La même », « Best life », « J’me tire ») dans sa discographie pour être toujours aussi populaire sur Spotify, mais il fait face à la montée en puissance Gazo qui a pris deux places par rapport au mois dernier et grimpe en seconde position du classement avec 8,1 millions d’auditeurs par mois.

Avec 7,8 millions d’auditeurs mensuels, Soolking est toujours troisième comme le mois passé, Jul perd deux places et se retrouve quatrième avec 7,4 millions d’auditeurs par mois, suivi de près par Tiakola avec 7,3 millions. Ninho reste à la sixième place avec 6,7 millions de fans, Heuss descend à la septième place avec 6,5 millions d’auditeurs suivi de Naps avec 5,4 millions. Damso est neuvième avec 5,1 millions d’auditeurs et enfin PLK entre dans le Top 10 en dernière position avec 4,9 millions.