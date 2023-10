Ce joueur NBA reprend un titre de Ninho et ambiance tout le monde

Ninho va percer aux États-Unis avec ce beau coup de promotion de Rayan Rupert en NBA, nouveau joueur de l’équipe des Trail Blazers de Portland. L’arrière français a mis le feu sur le terrain avec sa reprise d’un titre du rappeur.

Rayan Rupert a offert un show mémorable à ses coéquipiers ! Alors que le rap français continue de rayonner et de conquérir de nouveaux horizons, même aux États-Unis. En effet, depuis quelques années, des rappeurs français font des incursions outre-Atlantique pour tenter de se faire une petite place. Des artistes comme PNL, MHD ou encore Aya Nakamura ont eu l’honneur d’être invités au prestigieux festival musical de Coachella, et de plus en plus de rappeurs programment des concerts aux États-Unis et tentent des collaborations avec des artistes locaux, comme par exemple récemment Ninho avec Lil Baby sur le single « Blue Story« , extrait de son album « NI ».

Ninho est d’ailleurs devenu l’un des rappeurs européens les plus plébiscités ces dernières années avec un succès phénoménal. C’est cependant sur les terrains de la NBA que Ninho s’est fait remarquer le week-end dernier. Plus exactement à Portland, où se tenait une rencontre de pré-saison entre les équipes des Trail Blazers de la ville de Portland face aux Breakers de Nouvelle-Zélande dans un match de préparation pour la prochaine saison. Traditionnellement, les nouvelles recrues dans les clubs NBA doivent chanter un morceau qu’ils apprécient devant toute l’équipe.

Rayan Rupert, arrivé dernièrement à Portland, n’a pas dérogé à cette règle. Sur le parquet et entouré de ses coéquipiers, le Français a pris le micro pour interpréter le morceau « Fendi » de Ninho. Ce morceau produit par SNK paru en 2018 sur la mixtape « MILS 2.0« , a ambiancé toute la salle. Le basketteur a réussi sa performance sur le single du rappeur et les autres joueurs de l’équipe l’ont même félicité à la fin de sa prestation.

Une belle séquence que devrait apprécier Ninho, qui s’offre également à cette occasion une visibilité inattendue aux États-Unis.