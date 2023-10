Ce tube de Jul est le plus streamé en France de l’histoire de Spotify

« Bande Organisée », l’hymne vibrant de Jul qui a cartonné à l’été 2020, vient de réaliser un nouvel exploit. Ce tube du rappeur marseillais a transcendé les frontières de la musique pour devenir un véritable hit du rap français. Avec des beats envoûtants, cette chanson a conquis les cœurs et les esprits, laissant une empreinte indélébile dans l’univers musical.

L’artiste marseillais a su capturer l’essence de la fraternité dans cette œuvre, réunissant des talents marseillais à ses côtés avec SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari dans un clip tourné dans le stade Vélodrome de l’Olympique de Marseille. Leurs voix fusionnent dans une harmonie puissante, chaque mot, chaque rythme, chaque note résonne comme un cri d’unité, un appel à la ferveur collective, le succès a été immédiat et fulgurant à la sortie du morceau avec le single de diamant le plus rapide de l’histoire du rap français.

Ce hit de Jul vient officiellement d’obtenir un nouveau record. En effet, « Bande Organisée » est le titre le plus streamé en France depuis le lancement de Spotify avec un total de plus de 280 millions d’écoutes. Pour ses 15 ans d’existence, la plateforme de streaming a publié les chiffres. Dans ce classement des singles les plus écoutés en France, d’autres rappeurs complètent le podium avec le titre « La vie qu’on mène » de Ninho (223 millions de streams) et « La kiffance » de Naps (201 millions d’écoutes). À noter aussi que Jul est le seul artiste en France à avoir franchi le cap du milliard de streams en 2023, au mois de juillet dernier.