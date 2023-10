Drake répond aux clashs de Joe Budden : « Il rappe pour les enfants »

Dans son dernier podcast, le célèbre rappeur new-yorkais, Joe Budden, ne mâche pas ses mots concernant le dernier opus de Drake, intitulé « For All the Dogs ». L’analyse minutieuse de Budden va bien au-delà de l’album en lui-même, touchant à l’essence même de la musique de l’artiste canadien.

« Il rappe pour les enfants« , attaque directement Joe Budden sur le nouvel opus de Drake avant de continuer dans cette direction en accusant Drake de chanter uniquement pour les plus jeunes, « J’ai dû regarder quel âge il avait quand j’ai terminé l’album. Il a 37 ans, arrête de rapper pour les plus jeunes« . Il poursuit pour déplorer le fait que le Canadien ne s’entoure que de personnes âgées de 25 ans alors qu’il en a presque 40, « Pourquoi est-ce que tu traînes toujours avec des jeunes de 25 ans ? Tu es un milliardaire de 37 ans. Je veux entendre Drake rapper pour les adultes. C’est ce que je lui reproche aujourd’hui. », déclare-t-il pour exiger que Drizzy modifie sa façon de rapper.

Ça chauffe entre Drake et Joe Budden

Une réaction assez franche qui, évidemment, n’a pas rencontré l’approbation de Drake, comme en témoigne son commentaire laissé sous l’extrait du podcast de Joe Budden afin de le remettre à sa place. « Tu as raté la musique. Tu as laissé ça derrière toi pour faire exactement ce que tu dis dans cette vidéo parce que c’est ça qui paie tes factures. », clame Drizzy en réponse aux critiques avant d’ajouter à l’encontre de son confrère, « Pour chaque artiste qui regarde cette émission, rappelez-vous que vous regardez un échec donner son idée de ce qu’est la recette d’un succès. Un lâche qui donne son opinion sur comment atteindre la longévité« .

Naturellement, Joe Budden n’a pas pu s’empêcher de répliquer, assurant au chanteur canadien qu’il mûrira un jour ou l’autre. Un conseil de vie qui n’a une fois de plus pas été du goût de Drake. Ce dernier a encore rapidement riposté en lançant des piques sur les réseaux. Du côté des auditeurs, ils n’ont pas tardé à prendre position dans ce conflit qui a animé les réseaux, certaines personnalités comme Birdman ont également choisi leur camp en prenant la défense de Drizzy.