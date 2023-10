Kalash Criminel et Sexion D’Assaut honorés au bizutage des nouveaux Bleus

Comme le veut la tradition, les nouveaux joueurs de l’équipe de France ont subi le bizutage habituel pour leur première sélection internationale avec les Bleus de Didier Deschamps. Ils ont dû chanter un titre de leur choix au moment du repas. Cette fois-ci, ce sont les rappeurs français qui les ont inspirés, avec Kalash Criminel et la Sexion D’Assaut de Gims.

En ce début de rassemblement, les internationaux français ont rejoint Clairefontaine pour préparer les deux prochaines rencontres de l’équipe de France de football face aux Pays-Bas et à l’Écosse, dans le cadre des qualifications à l’EURO 2024. Le premier match se déroulera à la Johan-Cruyff Arena, et la seconde rencontre sera amicale, se jouant à la Decathlon Arena. Suite aux forfaits de Dayot Upamecano et Axel Disasi pour blessure, Castello Lukeba a été appelé pour la première fois par le sélectionneur, tout comme Malo Gusto qui vient suppléer l’absence de Jules Koundé.

Comme le veut la tradition pour tous les nouveaux joueurs, les deux défenseurs ont chanté pour leur première convocation en équipe de France. Castello Lukeba a opté pour le morceau « Sale Sonorité » de Kalash Criminel, paru en 2016 sur l’album R.A.S. Quant à Malo Gusto, il a choisi un classique du rap français, le tube « Désolé » de la Sexion D’Assaut, qui n’a pas manqué d’ambiancer ses coéquipiers. Ces derniers ont repris en chœur les paroles de ce titre du groupe précédent de Gims, le tout sous les applaudissements des autres joueurs et les fous rires du staff.