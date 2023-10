Shone, le manager de Freeze Corleone s’adresse à Zebo battu par Doumbé

Les craintes du manager de Freeze Corleone sur la mauvaise communication de Jordan Zébo !

Depuis qu’il a accepté de se mesurer à Cédric Doumbé, une figure très médiatisée du monde du MMA en France, Jordan Zebo s’est retrouvé propulsé dans le monde de la célébrité. Son nom est devenu synonyme de buzz, surtout après que « The Best » l’a battu en à peine 9 secondes de combat. Bien que le buzz ait été teinté d’une défaite, il a catapulté Jordan vers une notoriété inattendue. Il a saisi cette opportunité en accordant des interviews aux médias, suscitant diverses réactions dont celle de Shone.

Suite à la défaite de Jordan Zebo, Cédric Doumbé a été célébré et porté en triomphe par presque toutes les personnalités. Même Booba a exprimé son avis sur cet événement sportif, et Rohff, quant à lui, a apporté son soutien à Jordan en lui envoyant des mots d’encouragement, l’incitant à persévérer et à s’entraîner. Pendant que Cédric sillonne les médias pour partager sa victoire et célèbre son triomphe, Jordan s’est également ouvert à la presse. Il a même exprimé son désir d’une revanche contre le combattant camerounais, bien que celle-ci paraisse quasiment improbable. Les prises de parole dans les médias ont aussi suscité la réaction de Shone.

L’appel de Shone : mettre fin aux interviews !

Pour le membre du groupe Ghetto Fabulous Gang, par ailleurs connu comme le manager de Freeze Corleone, il est impératif que Jordan cesse de croire que les interviews jouent en sa faveur. Il a partagé son avis sur Twitter : « Le jeune frère Jordan Zebo devrait refuser toutes ces interviews. Elles ne lui servent à RIEN mais profitent aux médias qui l’invitent. Bonne continuation à lui. ».

En ce qui concerne la demande de revanche, Cédric Doumbé n’est pas intéressé, sauf s’il s’agit d’un Sparring. Mieux encore, il propose que l’affrontement soit filmé et mis à disposition sur sa chaîne YouTube, évitant ainsi de mobiliser tout un public. L’histoire de Jordan Zebo est un récit d’ascension remarquable, façonné par la confrontation avec un adversaire de renom. Malgré la défaite initiale, il a su transformer ce buzz en opportunité de se faire connaître. Les diverses réactions de la sphère médiatique et des célébrités soulignent l’impact de ce combat malgré sa déconvenue expéditive.