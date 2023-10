Black M s’attaque au producteur de la Sexion D’Assaut

Black M tacle Dawala sur les tensions passées !

Une pique qui en dit long sur les relations tendues au sein de la Sexion d’Assaut puis du départ de Gims ! L’attente est enfin terminée pour les fans inconditionnels de Black M. Après une pause relative depuis son dernier projet « Alpha Part. 1 » dévoilé en 2021, le rappeur parisien fait un retour en force avec un nouveau titre. Cependant, ce n’est pas seulement la musique qui résonne dans cette sortie, mais aussi les échos d’un passé tumultueux au sein de la Sexion d’Assaut et de son départ du groupe suite au conflit avec Dawala.

Le 13 octobre prochain marquera un nouveau chapitre dans l’histoire musicale en solo de Black M avec la sortie de son nouvel album, baptisé « La Légende Black ». Un titre qui promet des collaborations éblouissantes, portant ainsi l’empreinte indélébile de l’artiste. Le premier morceau, « Dr Snitch », déjà disponible sur toutes les plateformes. Dans ce morceau, Black M choisit de briser le silence sur les problèmes liés à son ancien label, le Wati B et le groupe la Sexion d’Assaut. Il évoque sans détours Dawala, son ancien producteur, et les ombres qui ont plané sur leur collaboration. Le rappeur dévoile avec sincérité que certains membres n’ont jamais reçu leur part légitime.

Les membres de la Sexion D’Assaut et Gims arnaqués par son producteur ?

« Mais toi pourquoi tu nous as pas dit ? Dans la Sexion d’Assaut certains ont pas touché un radis. / J’essaie de positiver comme A.D l’a dit mais bon il manque quelques millions dans le caddie. / À qui la faute ? On le sait tous oui rien n’est acquis. Mon épaule droite me gratte, me dit belek la gauche te taquine. / Casse toi d’ici ne m’appelle pas Blacki. Depuis que je sais qui t’es, ta place n’est même pas dans ma blacklist. ». Black M rappe dans le couplet unique de ce single produit par Stan-E. Dans une ancienne déclaration, Gims avait également évoqué le fait que Dawala n’a pas rémunéré équitablement les membres du groupe de la Sexion D’Assaut en l’accusant même de garder l’argent à son profit au lieu de le distribuer aux artistes du collectif.