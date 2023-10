Maeva Ghennam accuse Booba d’arnaque avec les NFT comme les influenceuses

C’est avec regret que Booba s’est exprimé sur la chute des NFT il y a quelques jours. Cette réaction du rappeur a interpellé Maeva Ghennam, qui a profité de l’occasion pour l’accuser d’avoir arnaqué ses fans en faisant le parallèle avec les placements de produits frauduleux des influenceurs à l’encontre des internautes. Une malveillance que l’auteur d’Ultra dénonce depuis de longs mois tout en ciblant l’influenceuse.

En 2021, Booba a dévoilé deux titres sous la forme de NFT avec « TN » et « GDC », en précisant que les deux morceaux ne sortiraient pas sur les plateformes de streaming. Depuis, les objets numériques ont perdu 95% de leur valeur de l’époque et n’ont donc plus aucun. Le fondateur s’en est attristé tout en s’excusant auprès de son public, en spécifiant vouloir désormais rendre disponible le titre « TN » en streaming. Cette annonce n’a pas échappé à Maeva Ghennam, qui a décidé de l’attaquer dans un long message en le traitant d’hypocrite et en osant la comparaison avec les « influvoleurs ».

Le message cinglant de Maeva Ghennam contre Booba !

« On vit dans un vrai monde d’hypocrisie, pourquoi votre Booba qui a une forte communauté musulmane ne prend pas parti publiquement pour la Palestine ? Par contre, ça l’arrange bien de faire de l’antisémitisme sur Magali Berdah avec sa communauté musulmane, cet harceleur », commence à écrire Maeva Ghennam contre Booba sur le conflit entre la Palestine et Israël. « Pourquoi avec la force qu’il a et grâce aux musulmans, il ne parle pas du peuple palestinien vu que les médias ne le font pas ? Et il le sait très bien. Ça fait tout pour plaire au musulman parce qu’on est la plus grosse communauté en France, par contre quand il faut soutenir nos frères et sœurs, il ferme sa gueule pour de l’argent. Il parle d’influenceur, mais lui, il n’a pas fait des NFT ? Il est où l’argent des NFT volé à ta communauté ? ».

« Comme toutes les influenceuses hypocrites, ils vendent des abayas, des Corans toute l’année, se servent de la religion pour l’argent, par contre, ils ont peur de soutenir la Palestine publiquement. Bande d’hypocrites, tout pour l’argent, aucune valeur, aucun principe, pas de cœur, pas de coui**es. L’argent, c’est Dieu qui le donne ! », poursuit Maeva Ghennam à la fin de son message qui ne devrait pas manquer de faire réagir Booba.

Le clash entre Booba et Maeva Ghennam fait souvent place à un déchaînement verbal explosif entre deux personnalités publiques influentes. Des échanges incendiaires et des mots acerbes ont secoué les médias sociaux, créant une atmosphère chargée de tension et de rivalité, cette nouvelle déclaration ne devrait une nouvelle fois lancer les hostilités.