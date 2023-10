Voici pourquoi Benzema a quitté Madrid

Benzema se livre en toute sincérité. KB9 revient sur sa décision de quitter le Real Madrid pour fouler les terrains du championnat saoudien cet été. Son arrivée à Al-Ittihad signe un véritable tournant dans sa carrière.

Alors que Cristiano Ronaldo avait ouvert la voie en rejoignant Al-Nassr en début d’année, son choix semblait davantage dicté par les circonstances. Banni des rangs des Red Devils, le Portugais s’était retrouvé sans club après son départ forcé de Manchester United, aucun grand club européen ne paraissant prêt à l’accueillir. Karim Benzema a ensuite suivi ses pas au printemps, mais cette fois-ci, la donne était totalement différente.

Élu Ballon d’Or quelques mois plus tôt, l’attaquant français s’était vu offrir une nouvelle prolongation de contrat par le Real Madrid, et plusieurs poids lourds européens étaient sur les rangs, prêts à le recruter. Pourtant, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a préféré prendre la direction de l’Arabie Saoudite. Un choix qu’il a expliqué une nouvelle fois aux médias de la Ligue saoudienne : « Avec tout ce que j’ai pu avoir et faire au Real Madrid, c’était le moment d’aller voir autre part (…) L’Arabie saoudite, bien avant le football, j’avais envie de venir ici. ».

« Là, le projet du football, vu que c’est un projet qui commençait à éclater un peu de partout. Donc, je me suis dit : ‘voilà, moi aussi, j’ai envie de participer et de monter le football saoudien’. Voilà spécialement pourquoi je suis venu ici », enchaine Benzema avant de préciser, « ils m’ont accueilli à bras ouverts. J’ai tout de suite senti cet amour envers moi. ». « Quand tu voyages là-bas (à La Mecque), tu es dans le vrai. Pour un musulman, tu es dans le juste. C’est ce qu’il faut faire, tu te sens bien et pur. C’est exceptionnel. Je le souhaite à tous les musulmans d’y aller un jour parce que c’est là-bas où il y a la vérité » ajoute KB9 dans son explication avant d’assurer être très heureuse en Arabie Saoudite depuis son départ du Real Madrid.

« Les supporters sont présents et ils aiment le football, il y a une grande passion », assure le Ballon D’Or concernant les supporters locaux, puis il conclut être fier de sa décision de venir en Arabie Saoudite pour la fin de sa carrière et se satisfait de ses débuts, « En Europe, on ne prête pas beaucoup d’attention à l’Arabie saoudite (…). Il y a de nombreux grands joueurs qui évoluent dans ce championnat. C’est positif, nous faisons un excellent début de saison ».