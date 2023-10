Le Top 3 des rappeurs francophones certifiés singles de diamant

Les poids lourds du Rap Francophone dominent le Classement des singles diamant !

Sans grande surprise, Ninho est le numéro des artistes francophones détenant le plus grand nombre de certifications de singles de diamant, pulvérisant les records les uns après les autres, la suite du classement est bien plus serrée entre les autres rappeurs dans ce Top 3 dévoilé par le média Twitter RapFrActus qui a révélé le podium.

Ninho : Le maître incontesté avec 50 Singles Diamant

La compétition pour l’obtention de certifications est scrutée de près dans le monde du rap et chaque semaine le SNEP annonce les nouvelles certifications. Posséder un single certifié diamant est l’apogée du succès pour tout artiste. D’après les données compilées par RapFrActus, c’est évident Ninho qui trône en tête de ce classement, loin devant les autres artistes avec un cumul de 50 singles diamant à son compte. Depuis ses débuts dans le monde de la musique, NI n’a eu de cesse de connaitre une ascension fulgurante, il est le recordman du nombre de certifications dans l’hexagone.

En deuxième position, mais très éloigné du score de Ninho, Damso s’illustre avec un total de 30 singles certifiés diamant. Reconnu pour ses paroles profondes et son style singulier, le rappeur belge, propulsé sur le devant de la scène par Booba il y a quelque temps, a réussi à devenir une figure incontournable du rap francophone au cours de ces dernières années. Sa discographie diversifiée et ses collaborations fructueuses en font actuellement l’un des rappeurs les plus en vogue, même si ses fans devront faire preuve de patience avant de le retrouver, en raison de sa pause musicale annoncée jusqu’en 2025.

Jul, également connu sous le nom de « L’OVNI » du rap français, se hisse à la troisième place de ce classement avec 24 morceaux ayant reçu la prestigieuse certification de diamant. Possédant un style unique et une productivité exceptionnelle, le J représente véritablement un phénomène majeur dans l’univers musical français. Il convient de souligner que le duo PNL, composé des frères Ademo et NOS est proche de la troisième position avec 21 titres certifiés diamant, mais avec une production moins importante que le Marseillais qui vient d’être officiellement nommé le chanteur français ayant le titre le plus streamé sur Spotify avec son tube « Bande Organisée ».